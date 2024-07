McKinsey: nominati quattro nuovi Senior Partner per l'area del Mediterraneo

McKinsey: annunciata l'elezione di quattro Senior Partner italiani per l'area del Mediterraneo

McKinsey & Company, società di consulenza manageriale, annuncia la nomina di quattro nuovi Senior Partner italiani per l'Ufficio del Mediterraneo, guidato dal Managing Partner Marco Piccitto: Marco Catena (consumer e retail), Nunzio Digiacomo (servizi finanziari), Federico Marafante (organizzazione) e Giulio Romanelli (digitale e analytics).

Marco Catena è entrato in McKinsey nel 2007 ed è responsabile delle attività in ambito consumer e retail per l’area del Mediterraneo e per il marketing & sales per l’Europa. Esperto in tematiche di crescita e trasformazioni commerciali, collabora con i maggiori operatori nazionali e internazionali del settore, supportandoli nel disegno strategico e nell’implementazione operativa.

Nunzio Digiacomo, in McKinsey dal 2007, guida il settore dei servizi finanziari per l’area del Mediterraneo ed è uno dei responsabili delle attività in ambito pagamenti a livello europeo. Tra i suoi ambiti di specializzazione figurano i sistemi di pagamento, il transaction banking, il retail, il corporate e il commercial banking. Collabora con le principali istituzioni finanziarie nell’affrontare tematiche che spaziano dalla pianificazione strategica, all’innovazione su larga scala, fino all’eccellenza operativa.

Federico Marafante è entrato in McKinsey nel 2008 ed è responsabile della practice organizzazione per l’area del Mediterraneo e, nell’ambito del settore bancario e GenAI, anche per l’Europa. Specializzato nell’elaborazione e realizzazione di progetti di natura trasformativa con impatto sulle persone, in particolare in merito alle operazioni di M&A e post-merger management, affianca i principali operatori dei settori bancario, assicurativo, consumer e retail. Il suo supporto include inoltre la definizione di approcci e programmi innovativi nell’ambito del reskilling e dell’adozione di nuove modalità di lavoro.

Giulio Romanelli, in McKinsey dal 2012, guida la practice digital, analytics e AI per l’area del Mediterraneo. Esperto di innovazione tecnologica e digitale applicata in diversi settori, lavora con primarie organizzazioni nella definizione e realizzazione di trasformazioni di business abilitate dalla tecnologia. Prima di far parte dell’ufficio di Milano, ha maturato una vasta esperienza in Australia, Asia e Nord Europa.

L'area del Mediterraneo conta al momento 71 soci tra Senior Partner e Partner e negli ultimi anni si è contraddistinta per una forte crescita e per i rilevanti investimenti in ambito innovazione tecnologica, sostenibilità e transformation.