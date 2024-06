Mediobanca Premier sostiene la Terapia Ricreativa di Dynamo Camp

Mediobanca Premier al fianco di Dynamo Camp: realizzato il teatro per la nuova sede del City Camp di Milano

Rafforzare sul territorio i progetti di Terapia Ricreativa per bambini, bambine e giovani con patologie gravi o croniche, offrendo sedi e servizi stabili anche a beneficio delle loro famiglie. È questo il progetto di Fondazione Dynamo Camp ETS a cui Mediobanca Premier ha contribuito sostenendo la realizzazione del teatro nel nuovo Dynamo City Camp di Milano, attraverso un contributo significativo alla ristrutturazione e all’allestimento degli spazi della sede di via Bovio, che apre oggi le porte per la prima giornata del City Camp estivo.

All’interno degli spazi del nuovo centro interamente dedicati alle attività di Terapia Ricreativa, gli ospiti del Camp affetti da patologie gravi possono così beneficiare di programmi progettati ad hoc, basati sul divertimento e lo svago, coltivando la fiducia nelle proprie potenzialità, anche accompagnati da familiari e caregiver in favore dei quali sono stati pensati spazi specifici, concepiti per la loro ospitalità. L’iniziativa City Camp promossa da Dynamo è stata rafforzata nel 2023 con l’obiettivo di portare la Terapia Ricreativa in più sedi italiane in forma stabile e continuativa.

È il caso del City Camp di Milano che oggi, grazie alla donazione di 150 mila euro di Mediobanca Premier, è stato arricchito di nuovi spazi per la terapia ricreativa che includono laboratori teatrali, sedute per l’allestimento di spettacoli, costumeria, bagni e spogliatoi accessibili, aree di proiezione e regia. Le attività di teatro e musical, realizzate secondo Terapia Ricreativa Dynamo, sono progettate e proposte dallo Staff Dynamo all’interno del City Camp insieme a radio, studios e doppiaggio, musica, circo, arte e storytelling sensoriale.

“Siamo impegnati nello sviluppo della nostra comunità di riferimento attraverso un approccio solidale e inclusivo, in particolare sposando progetti legati al sostegno all’infanzia", commenta Marta Giaretta, Direttore Centrale Marketing di Mediobanca Premier. "Siamo felici di rinnovare e di aggiungere una nuova tappa alla collaborazione con Dynamo Camp che è ormai attiva da diversi anni. Sostenendo il progetto territoriale del City Camp, contribuiamo fattivamente a una sempre più ampia diffusione della terapia ricreativa, stabilizzando in forma definitiva la sede del City Camp milanese, che accompagnerà le attività in città con laboratori pomeridiani e attività creative non solo nei mesi estivi ma per tutto l’anno, anche grazie alla disponibilità di spazi per ospitare genitori e caregiver”.

“Grazie a Mediobanca Premier per il sostegno a un progetto fondamentale nello sviluppo dei programmi Dynamo sul territorio", dichiara Maria Serena Porcari, CEO di Dynamo Camp ETS. "La sede di Milano accoglie gratuitamente bambini con patologie gravi e croniche, e in particolare disturbi del neurosviluppo, autismo, gravi condizioni di disabilità, servendo un bisogno forte nella comunità. Questo luogo ci permette di incrementare la nostra azione nel prenderci cura delle persone e delle comunità. Questi spazi sono aperti a chi desideri conoscerli”.

Il Dynamo City Camp di Milano serve una comunità di 525 beneficiari diretti, bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità, e oltre 900 beneficiari indiretti, familiari e caregiver.