Meeting di Rimini, Snam: stoccaggio al 92% e investimenti per rafforzare la sicurezza energetica

Meeting di Rimini: il Chief Commercial & Regulatory Officer di Snam Mazzitelli interviene al panel 'La sicurezza energetica del Mediterraneo'

Durante la tavola rotonda "La sicurezza energetica del Mediterraneo", svoltasi nell'ambito del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, Gaetano Mazzitelli, Chief Commercial & Regulatory Officer di Snam, ha discusso le sfide e le strategie per garantire una sicurezza energetica robusta in un contesto di crescente instabilità globale.

Mazzitelli ha enfatizzato che la sicurezza energetica non può essere improvvisata né delegata al mercato, ma deve essere costruita attraverso una programmazione accurata e una gestione centralizzata. "La sicurezza energetica, intesa come disponibilità di energia a prezzi sostenibili, è un bene essenziale per la collettività e va costruita con scelte coraggiose e lungimiranti", ha dichiarato Mazzitelli. In questo contesto, la transizione energetica si sta rivelando più complessa del previsto, richiedendo un approccio pragmatico.

Snam ha risposto a queste sfide con un ambizioso programma di investimenti mirati a rafforzare la filiera infrastrutturale. Mazzitelli ha evidenziato che l'azienda ha progressivamente modificato la gestione dello stoccaggio del gas, introducendo cicli di riempimento parziali e cicli di svuotamento quasi totali per ottimizzare l'uso delle risorse. Questo nuovo assetto, basato su una "riserva strategica" è stato essenziale per aumentare la disponibilità e stabilizzare i prezzi.

"Quest'anno, le attività di riempimento stanno procedendo bene", ha affermato Mazzitelli. Attualmente, il livello di stoccaggio è circa del 92%, superiore alla media europea del 90% e due mesi in anticipo rispetto ai tempi previsti. L'obiettivo è di arrivare a fine ottobre con circa 14 miliardi di metri cubi di gas stoccati, superando il record dello scorso anno. Questo ci consente di affrontare il prossimo inverno con fiducia. Mazzitelli ha ribadito che la sicurezza energetica richiede non solo un forte impegno da parte degli operatori del settore ma anche un intervento pubblico coordinato, capace di affrontare le sfide con decisione e lungimiranza.

"A partire dal prossimo anno, la capacità di stoccaggio in Italia raddoppierà, raggiungendo quasi 28 miliardi di metri cubi, pari a circa il 45% dei consumi nazionali. Per quanto riguarda la rete di trasporto, abbiamo avviato in tempi accelerati la realizzazione di importanti interventi per lo sviluppo del sistema di importazione nazionale. La costruzione della linea adriatica, insieme all’interconnessione delle due nuove navi, restituirà al nostro Paese un'autonomia energetica rispetto alla principale fonte di approvvigionamento", ha concluso Mazzitelli.