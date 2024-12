Mobilità sostenibile, JAKALA: con Hestro alla guida del progetto GRIND

JAKALA ed Hestro insieme per il progetto GRIND, dedicato alla mobilità sostenibile

JAKALA Civitas, fondata da JAKALA per supportare gli attori del settore pubblico con un approccio data-driven grazie alla sua esperienza in ambito tecnologico e digitale, annuncia di essere insieme ad Hestro alla guida del progetto GRIND. Le e-bike sono al centro dell’iniziativa, il cui obiettivo è trasformare la mobilità nei distretti industriali e urbani del Veronese per sviluppare un modello innovativo di noleggio a lungo termine per le aziende, superando l’approccio tradizionale per puntare su cluster territoriali e integrazione tecnologica. Hestro, PMI veronese già attiva nel settore con il servizio Green Ride, porta la propria esperienza nella mobilità sostenibile, mentre JAKALA offre competenze avanzate in digital transformation e analisi dei dati.

Obiettivo di GRIND è coinvolgere aziende e territori nella transizione ecologica attraverso l’utilizzo di e-bike 5.0. Il progetto integra strumenti di gamification e sfide personalizzate per incentivare l’adozione della mobilità elettrica. Inoltre, prevede la realizzazione di una dashboard per monitorare gli impatti ESG (ambientali, sociali e di governance), basata su indicatori derivati da un caso studio territoriale.

L’iniziativa mira anche a stimolare la creazione di infrastrutture e servizi per una mobilità attiva sempre più efficiente e attrattiva, sia per i lavoratori che per i cittadini. Selezionato tra le 15 migliori proposte dallo Spoke 4 dell’Università IUAV di Venezia, GRIND è finanziato dal bando PNRR iNEST dedicato alle imprese del Nordest. Avviato a novembre 2024, il progetto durerà 12 mesi, con un contributo di 180.351 € su un budget complessivo di 281.711 €.

JAKALA e Hestro collaborano con il supporto di Comune di Verona, Confindustria Verona, e Confindustria Veneto Est, confermando il valore strategico di GRIND per lo sviluppo sostenibile del territorio. Con GRIND, JAKALA e HESTRO dimostrano che innovazione e sostenibilità possono andare di pari passo, facendo delle e-bike una risorsa cruciale per il futuro delle aree industriali e urbane.