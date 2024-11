MOST, Osservatorio Freight Insights: presentati i risultati del primo studio sulle supply chains

MOST, illustrati i risultati dello studio "Deep uncertainty e cambiamenti strutturali di sistema: analisi della trasformazione delle supply chains"

L'Osservatorio Freight Insights del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST), sviluppato con la Fondazione Centro Studi Economia della Logistica e delle Infrastrutture (CSELI), nasce per colmare la mancanza di dati aggiornati sul settore logistico e per analizzare i trend che influenzano un comparto fondamentale per l'economia italiana. Presentato oggi a Roma durante il Forum Internazionale di Conftrasporto, l’Osservatorio offre strumenti per comprendere le trasformazioni di un settore sempre più complesso e strategico.

Durante l’evento sono stati presentati i risultati del primo studio dell’Osservatorio, intitolato Deep uncertainty e cambiamenti strutturali di sistema: analisi della trasformazione delle supply chains. Lo studio evidenzia come il settore della logistica e del trasporto merci stia affrontando profondi cambiamenti, dettati da instabilità geopolitiche, crisi ambientali e avanzamenti tecnologici, che richiedono sistemi logistici sempre più resilienti e innovativi. La logistica ha oggi un peso crescente nell’economia italiana, con un'incidenza sul PIL salita dall’7,2% all’8,9% dal 2019.

Il rapporto analizza come le supply chain globali, un tempo più stabili, abbiano subito rotture significative, accompagnate da un aumento dei costi, con sfide economiche crescenti per le imprese. Negli ultimi cinque anni, i costi per energia, affitti e manodopera sono aumentati rispettivamente del 31%, 26% e 13%. Anche il costo del denaro è in forte aumento (+163% nel 2023 e +182% negli ultimi cinque anni), rendendo più onerosi investimenti e gestione delle scorte.

Questa complessità ha portato a una riduzione del numero di operatori del settore, concentrando il mercato verso player più strutturati. Dal 2009 si sono perse 35.000 aziende, con diminuzioni significative tra autotrasportatori (-30%) e gestori di magazzini (-49%). Il consolidamento del settore è sostenuto dalle operazioni di fusione e acquisizione: dal 2015 sono state registrate 214 operazioni, mirate soprattutto all'espansione dei network logistici e allo sviluppo di terminal portuali.

L'analisi sottolinea inoltre come la resilienza del settore sia sempre più legata agli investimenti in tecnologia. Le startup logistiche globali hanno raccolto oltre 10 miliardi di dollari negli ultimi anni (+7,5% dal 2020), concentrandosi su tracciabilità e gestione del rischio.

Infine, cresce la consapevolezza ambientale tra aziende di logistica e committenti, con strategie green orientate al trasporto, alla gestione dei magazzini, alla pianificazione delle reti e al packaging sostenibile. Azioni concrete includono il rinnovo delle flotte, la riduzione delle distanze di trasporto e lo sviluppo di immobili ecologici, conformi agli standard ESG e alle esigenze di efficienza energetica.

“Siamo felici di presentare oggi l’Osservatorio Freight Insights, uno strumento concepito per supportare l’intera filiera attraverso la diffusione di dati e informazioni chiave, utili a orientare strategie e investimenti in un settore sempre più complesso”, ha dichiarato Ferruccio Resta, Presidente di MOST, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. “Le evidenze emerse mostrano come sia ormai imprescindibile adottare un nuovo approccio orientato alla resilienza e alla sostenibilità da integrare nelle pianificazioni industriali. In questa prospettiva, tecnologie innovative come Digital Twin, Intelligenza Artificiale e High-Performance Computing assumono un ruolo decisivo nel dare forma a una logistica più integrata e flessibile, capace di rispondere in maniera adattiva ai mutamenti globali. Come MOST, siamo in prima linea per contribuire a questo cambiamento, offrendo una visione unificata e condivisa con aziende e istituzioni".