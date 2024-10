Osservatorio Compass: il 78% degli italiani ha fatto almeno una vacanza nell’estate 2024

Osservatorio Compass: il 78% degli Italiani è andato in vacanza nell'estate 2024. Cresce l'Interesse per il Buy Now Pay Later

L’estate 2024 si conferma un periodo di grande mobilità per gli italiani, con il 78% della popolazione che ha scelto di concedersi almeno una vacanza. Un dato in crescita del 12% rispetto all’estate 2023, segnalando un significativo desiderio di evasione e relax, specialmente dopo anni caratterizzati da incertezze legate alla pandemia. L'Italia rimane la meta preferita, scelta dal 77% dei viaggiatori, con il mare in cima alle preferenze. Il 23% degli italiani ha invece optato per destinazioni estere, prediligendo soprattutto l'Europa. I dati emergono dall'Osservatorio Compass dedicato alle vacanze estive, presentato alla fiera TTG Travel Experience 2024, che si terrà a Rimini dal 9 all'11 ottobre.

La maggior parte degli italiani ha deciso di trascorrere le proprie vacanze all'interno dei confini nazionali, confermando l'Italia come la meta prediletta. Il mare è la destinazione preferita da un intervistato su due, grazie alla varietà e bellezza delle coste italiane. Al secondo posto si posiziona la montagna, scelta dal 14% degli italiani, prevalentemente dai viaggiatori più maturi. Laghi e città d’arte rappresentano scelte di nicchia, non superando il 10% delle preferenze.

Interessante è la crescente tendenza verso l’organizzazione fai-da-te delle vacanze: il 77% dei viaggiatori ha preferito gestire autonomamente la pianificazione di itinerari, alloggi e attrazioni, con solo l'11% che si è affidato a un'agenzia di viaggi. Questo dato evidenzia un cambio di approccio, specialmente tra i più giovani, con un’ampia diffusione di strumenti digitali e piattaforme online per la prenotazione.

Per quanto riguarda le soluzioni di alloggio, il 36% degli italiani ha optato per una casa, che sia la seconda casa o un affitto a breve termine. Seguono gli alberghi, preferiti dal 27% dei vacanzieri, in particolare dalle generazioni più adulte. I Bed & Breakfast coprono il 14% del mercato, mentre altre opzioni come i villaggi vacanze (6%) e gli agriturismi (4%) sono scelte più di nicchia. Il B&B si conferma particolarmente apprezzato per il suo mix di informalità e comfort, soprattutto tra le famiglie.

La maggior parte degli italiani preferisce pianificare le vacanze con largo anticipo: il 70% degli intervistati ha dichiarato di aver organizzato il viaggio in modo da poter scegliere tra più opzioni, prestando particolare attenzione al budget. Le destinazioni più lontane, specialmente quelle all'estero, sono spesso pianificate con più attenzione e con soggiorni mediamente più lunghi, mentre il last minute sembra ormai fuori moda, coinvolgendo solo il 7% dei viaggiatori. Tra i vari segmenti della popolazione, la Gen Z e i Millennial si confermano i più propensi a viaggi brevi, spesso per motivi di budget, mentre il 50% degli italiani ha scelto di trascorrere almeno una settimana in vacanza.

La spesa media per la vacanza principale dell’estate 2024 si attesta intorno ai 340€ per i trasporti (voli, treni, auto, ecc.) e a circa 676€ per l’alloggio (hotel, case in affitto, ecc.). Gli uomini e le generazioni più adulte tendono a spendere di più, privilegiando il comfort e le strutture di fascia alta. Tuttavia, una tendenza comune tra i vacanzieri è quella di spendere più del previsto: un italiano su cinque ha superato il budget iniziale, spesso a causa di costi sottostimati o per concedersi qualche extra durante il soggiorno. Le famiglie con figli minorenni sono quelle che hanno subito maggiormente imprevisti che hanno alzato la spesa complessiva. Nonostante la voglia di viaggiare, il 30% di chi non ha fatto vacanze estive ha rinunciato per motivi economici, mentre un altro 18% ha preferito posticipare il viaggio a periodi meno affollati e più convenienti.

Tra le nuove tendenze del turismo, emerge l’interesse verso soluzioni di pagamento flessibili come il Buy Now Pay Later (BNPL), considerato interessante dal 26% dei viaggiatori. Questa formula, che permette di dilazionare il pagamento delle prenotazioni, è particolarmente apprezzata dalla Gen Z, che la utilizza per sostenere i costi di viaggi e alloggi, rendendo più accessibile l’organizzazione delle vacanze anche con budget ridotti.