Palladio, nel 2023 risultato consolidato positivo per 39 milioni di euro

Palladio: concluso l'esercizio 2023 con un risultato consolidato netto positivo pari a 39,12 milioni di euro

Palladio Holding, holding di partecipazioni indipendente con capitale permanente, rende noto di aver chiuso l’esercizio 2023 con un risultato consolidato netto positivo pari a 39,12 milioni di euro. In totale il capitale investito netto supera i 500 milioni di euro, con un portfolio diversificato di eccellenze industriali italiane, che attualmente è costituito da 12 partecipazioni, di cui la più recente con l’investimento, ad inizio 2024, in Eagleprojects, azienda di ingegneria ad alto contenuto tecnologico e leader nel digital twin, attraverso software proprietari e robotica avanzata.

Le altre partecipazioni in portafoglio sono: DPA, Wisycom e RCF Group nel settore dell’audio professionale; Biosline nel settore della nutraceutica e cosmesi naturale; Bernardinello Engineering, nella progettazione e costruzione di impianti per il trattamento acque; Eleventy e Nice Footware, attive rispettivamente nell’abbigliamento Made in Italy e nella progettazione e produzione di accessori per la moda; Evergreenlife nella vendita diretta di prodotti per il benessere della persona; Unigasket, Santi e Cogeme nella produzione industriale B2B per diversi settori e mercati di riferimento.