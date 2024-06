Pirola Corporate Finance assiste Absolute nell’ingresso di Wise Equity

Pirola Corporate Finance è advisor finanziario di Absolute nell’operazione che prevede l’ingresso di Wise Equity nel capitale

Pirola Corporate Finance è advisor finanziario esclusivo di Absolute e dei suoi soci nell’operazione che prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Wisequity VI, fondo gestito da Wise Equity, società attiva nella gestione di fondi d’investimento mobiliari. Absolute è uno dei principali operatori italiani nel mercato della progettazione e realizzazione di yacht di lusso.

Con il reinvestimento della maggioranza dei soci esistenti e la presenza dell’attuale presidente di Absolute Angelo Gobbi come presidente onorario, viene garantita la continuità strategica e gestionale della società. Al contempo, grazie alla capacità e all’esperienza nel settore del team di Wise Equity, l’operazione ha come obiettivo l’ulteriore accelerazione del piano di sviluppo strategico con il completamento e l’espansione della gamma prodotti, un rafforzamento della presenza commerciale e un incremento della capacità produttiva.

Absolute, azienda italiana fondata nel 2002 con sede a Podenzano (Piacenza) e una filiale commerciale negli Stati Uniti, è attiva nella costruzione di yacht di lusso categorie Navetta, Flybridge e Coupé. Si è affermata come uno dei principali cantieri navali al mondo nella fascia 45 - 75 piedi. La società chiude il bilancio il 31 agosto e prevede un fatturato pari ad oltre 110 milioni di euro, realizzato per circa il 90% all’estero, in più di 30 paesi.

Pirola Corporate Finance ha assistito Absolute in relazione a tutti gli aspetti negoziali e commerciali, fornendo supporto diretto nella preparazione e nel coordinamento delle attività di due diligence con un team coordinato dai founding partner Mario Morazzoni, dal director Stefano Righetti, dall’analyst Antonio Visioli e dal junior analyst Pasquale Alessandro.

Pirola Corporate Finance ha inoltre assistito Wise Equity per la strutturazione del debito con il founding partner Mario Morazzoni e il director Edoardo Agnello. Con questa nuova operazione, Pirola Corporate Finance conferma e rafforza il proprio posizionamento di leadership come advisor in finanza strategica focalizzato sulle imprese di media-grande dimensione.