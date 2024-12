Ploom, al via il viaggio tra le mete più esclusive dell'inverno

Ploom, parte il viaggio del brand tra le mete più esclusive dell'inverno

Il calendario invernale di Ploom si arricchisce grazie a una serie di appuntamenti nelle più affascinanti località montane d’Italia: dopo un’estate densa di successi e un autunno segnato da collaborazioni prestigiose, saranno infatti Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Cervinia e Madonna di Campiglio le tappe invernali toccate del brand di JTI creato per rivoluzionare l’experience del tabacco riscaldato con momenti esclusivi all’insegna della musica e del divertimento.

A Cortina d’Ampezzo le location selezionate per scoprire il mondo Ploom saranno gli storici locali Hierbas ed El Camineto, ma anche gli esclusivi Ciasa Lorenzi e Rifugio Faloria; prevista nella perla delle dolomiti anche l’attivazione da domani fino a mercoledì 8 gennaio di un pop-up store in Corso Italia, che offrirà la possibilità ai consumatori adulti di personalizzare il proprio device. A Courmayeur, invece, il brand sarà protagonista in club iconici come il Republic Courmayeur Mont Blanc e il celebre Shatush, oltre che nel Super G – Italian Mountain Club, famosa destinazione per gli appassionati dell’après-ski ai piedi del Monte Bianco.

A Cervinia, sarà possibile scoprire il mondo del brand nel prestigioso Hotel Principe delle Nevi e al Super G - Cervinia. A Madonna di Campiglio - in Piazza Sissi- sorgerà dall’8 febbraio al 9 marzo un pop-up store dedicato e i consumatori adulti potranno inoltre scoprire il device tra musica e divertimento in locali rinomati come il Super G - Campiglio e l’Hotel Fortini / LAB, veri punti di riferimento del turismo alpino.

Gli appuntamenti invernali di Ploom si inseriscono all’interno di un’ampia cornice di eventi dedicati a far scoprire al pubblico adulto e fumatore l’esclusivo mondo del brand: un percorso che continua, anno dopo anno, con nuove iniziative all’insegna dell’ arte, della musica e dello spettacolo.