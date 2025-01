Prysmian diventa membro fondatore del Global Compact Network Italia

Prysmian ottiene lo status di Membro Fondatore del Global Compact Network Italia: un passo avanti nella promozione della sostenibilità

Nel 2021, Prysmian ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, una rete globale che comprende oltre 17.000 aziende provenienti da 160 Paesi, creata nel 1999 con l’intento di promuovere un’economia globale più sostenibile. A partire da dicembre 2024, l'azienda ha ufficialmente acquisito lo status di Membro Fondatore del Global Compact Network Italia (UNGCN Italia), un riconoscimento che arriva dal Consiglio Direttivo della Fondazione Global Compact Network Italia e rappresenta un traguardo importante per Prysmian, da sempre impegnata nella promozione di pratiche aziendali responsabili e sostenibili.

Maria Cristina Bifulco, Chief Investor Relations, Sustainability and Communication Officer di Prysmian, ha dichiarato: "Essere riconosciuti come Membri Fondatori del Global Compact Network Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Questo status ci permette di partecipare attivamente alla governance della rete italiana del Global Compact delle Nazioni Unite, insieme ad altre 90 organizzazioni. Siamo entusiasti di collaborare con altre organizzazioni per un futuro più sostenibile e inclusivo, contribuendo in modo significativo alla promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e all'Agenda 2030”.

Il Global Compact richiede alle aziende e alle organizzazioni aderenti di adottare e promuovere i principi fondamentali riguardanti i diritti umani, le condizioni lavorative, la protezione dell’ambiente e la lotta contro la corruzione. In linea con questi principi, Prysmian ha messo in atto politiche e strumenti che tutelano l’ambiente, i diritti umani e dei lavoratori, supportando anche le comunità locali e le persone più vulnerabili. Ogni anno, Prysmian condivide i progressi compiuti in aree chiave come diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione, sia con il Global Compact delle Nazioni Unite che con i propri stakeholder. Questo impegno conferma ulteriormente la trasparenza e l’attenzione che l’azienda dedica al raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità, mantenendo una comunicazione aperta e coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.