PwC: il mercato Intrattenimento & Media italiano cresce del 3,1% rispetto al 2023

PwC, il mercato Intrattenimento & Media italiano aumenta del 3,1% rispetto al 2023: varrà 58,4 miliardi di euro

Il mercato italiano dell’Entertainment & Media (E&M) continuerà a crescere nei prossimi anni, raggiungendo un valore di 58,4 miliardi di euro nel 2028, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,1% tra il 2023 e il 2028. Questo uno dei principali risultati emersi dal report PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2024-2028, che analizza le prospettive del settore basandosi su dati storici e previsioni a medio termine.

Nel 2023, il mercato E&M italiano ha registrato ricavi di 50,1 miliardi di euro, in crescita del 3,7% rispetto all'anno precedente, nonostante le difficoltà macroeconomiche globali, come inflazione, aumento dei tassi d'interesse e incertezze geopolitiche. La spesa dei consumatori ha toccato i 38,1 miliardi di euro, trainata soprattutto dal settore video e dalle scommesse online, che rappresentano rispettivamente il 16% e il 12,6% dei ricavi totali. Si prevede che la spesa consumer continuerà a crescere con un CAGR del 2,6% fino al 2028.

Sul fronte della pubblicità, il mercato italiano ha registrato ricavi di 12 miliardi di euro nel 2023 (+9,3% rispetto al 2022), con una crescita importante della pubblicità online, che rappresenta oltre la metà (54,5%) dei ricavi totali. Nei prossimi cinque anni, i ricavi pubblicitari aumenteranno con un CAGR del 4,7%, arrivando a 15,1 miliardi di euro nel 2028, con il segmento video a contribuire per oltre il 31% dei ricavi.

Il cinema si conferma uno dei segmenti a maggiore crescita, con un aumento dei ricavi del 61,6% nel 2023, grazie a una programmazione di film internazionali di successo e a un pubblico più giovane. In parallelo, il mercato delle scommesse e dei giochi online ha generato 4,8 miliardi di euro nel 2023 e crescerà con un CAGR del 10,9%, raggiungendo gli 8 miliardi di euro nel 2028, trainato in particolare dalle scommesse sportive (+12,4% CAGR) e dai casinò online (+10,4% CAGR).

Maria Teresa Capobianco, Partner PwC Italia e TMT Leader, ha commentato: "Il mercato E&M italiano raggiungerà i 58,4 miliardi di euro nel 2028, crescendo con un CAGR del 3,1%. Il settore, influenzato da dinamiche globali, è caratterizzato da una forte connessione tra cultura, informazione e interessi. Gli operatori devono cogliere le opportunità di un mercato in evoluzione, proponendo contenuti e strumenti innovativi per attrarre e mantenere l’attenzione dei consumatori".

Il report sottolinea anche il ruolo della trasformazione digitale, con la componente digitale che rappresenta l'84% dei ricavi totali del 2023 e destinata a crescere ulteriormente. Gli investimenti in tecnologie come l'Intelligenza Artificiale (IA), la Realtà Virtuale (VR) e Aumentata (AR), insieme al Metaverso, saranno cruciali per sostenere la crescita del settore nei prossimi anni.

Filippo Schemoz, Partner TMT PwC Italia, ha aggiunto: “Il mercato delle scommesse e dei giochi online continuerà il proprio trend positivo, con gli operatori impegnati a offrire esperienze digitali di alta qualità in un contesto sempre più mobile-oriented. Le trasformazioni digitali già in atto nel settore E&M possono servire da modello per i player del mercato”.