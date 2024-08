RFI a 'La Piazza 2024': focus sullo sviluppo della mobilità nel Mezzogiorno

La Piazza 2024, RFI: l'AD Strisciuglio racconta ad affaritaliani.it l'impegno per la modernizzazione della rete

La prima giornata de "La Piazza - Il Bene Comune", la kermesse socio-economica e politica organizzata da Affaritaliani.it e ospitata a Ceglie Messapica, ha aperto i battenti con grande successo. Ideata dal direttore Angelo Maria Perrino, la manifestazione è diventata un appuntamento annuale fondamentale per discutere del futuro dell’Italia, con particolare all’autunno che verrà.

Tra i momenti più attesi della serata, il panel che ha visto protagonista Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, intervistato dal giornalista e conduttore televisivo Andrea Giambruno. Il dibattito si è concentrato sulle sfide infrastrutturali del Mezzogiorno e, in particolare, sulla regione Puglia, un tema di grande rilevanza per il futuro del Paese.

Durante l’incontro, Strisciuglio ha delineato i piani di sviluppo per la rete ferroviaria nel Sud Italia, mettendo in evidenza la necessità di modernizzare e potenziare le infrastrutture esistenti. Tra i progetti chiave, è stato discusso il raddoppio di alcune linee strategiche e la realizzazione di grandi opere ferroviarie previste nei prossimi anni. L'attenzione è stata posta sulla necessità di migliorare la connettività del Mezzogiorno, attraverso la costruzione di infrastrutture come l’alta velocità e l’alta capacità, con un focus particolare sul collegamento con l’Europa e sul potenziamento della mobilità nelle aree metropolitane. In questo contesto, lo sviluppo dei servizi di prossimità è stato identificato come elemento cruciale per rendere la rete ferroviaria più efficiente e accessibile.

L’incontro ha offerto una panoramica complessiva degli investimenti previsti, che superano gli 11 miliardi di euro, destinati all’intero territorio regionale. Questi progetti rappresentano una grande opportunità per il rilancio del Mezzogiorno, puntando a creare una rete ferroviaria moderna e competitiva, capace di sostenere sia la mobilità delle persone che il trasporto merci.

"Le sfide riguardano la trasformazione della nostra rete ferroviaria, con l'obiettivo di renderla più accessibile, tecnologicamente avanzata e performante, a servizio sia della mobilità delle persone che del trasporto merci. In particolare, ci concentriamo sulla realizzazione di grandi infrastrutture, come l'alta velocità e l'alta capacità, con una grande attenzione al Sud. Inoltre, stiamo sviluppando opere di collegamento con l'Europa e migliorando la mobilità nelle grandi aree metropolitane, favorendo lo sviluppo dei servizi di prossimità", ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, ai microfoni di affaritaliani.it.

Strisciuglio ha proseguito: "I cantieri rappresentano una realtà significativa della nostra rete, e riusciamo a integrarli con lo svolgimento del servizio, dimostrando concretamente la trasformazione in corso, possibile grazie alla collaborazione di tutta la filiera produttiva. I progetti sono numerosi e importanti, riguardando sia le grandi opere come la Bari-Napoli, lo sviluppo della linea adriatica, il collegamento delle grandi aree metropolitane con servizi di mobilità e prossimità, i progetti nel nodo di Bari e il collegamento del porto di Brindisi con la stazione centrale".

"Lo sviluppo della piattaforma logistica a Brindisi, così come a Taranto, è fondamentale. La stazione di Taranto, in particolare, è un hub di mobilità integrata, a servizio anche del trasporto pubblico locale. Inoltre, avvieremo lavori per migliorare l'accessibilità della stazione di Lecce, e prevediamo numerosi interventi a Foggia, riguardanti i servizi di collegamento e la connessione con l'alta velocità Bari-Napoli. Questi interventi coprono l'intero territorio regionale e ammontano complessivamente a più di 11 miliardi di euro", ha concluso l'AD.