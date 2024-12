RINA guida l’integrazione dei sistemi per Hafeet Rail, la nuova ferrovia tra Emirati Arabi e Oman

RINA scelto da Hassan Allam Construction per supportare il progetto Hafeet Rail, la nuova ferrovia tra Emirati Arabi e Oman

RINA, gruppo multinazionale specializzato in ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, è stato scelto da Hassan Allam Construction e dalla sua controllata Kortech per fornire supporto al progetto Hafeet Rail. Questa nuova infrastruttura ferroviaria di oltre 300 chilometri collegherà gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman. Nel ruolo di system integrator, RINA sarà responsabile dell’integrazione dei diversi sottosistemi ferroviari, che comprendono segnalamento, telecomunicazioni e tecnologie operative. L’azienda avrà anche il compito di supervisionare l'implementazione del sistema di segnalamento basato sullo European Train Control System (ETCS) di livello 2, un’avanzata tecnologia progettata per garantire elevati livelli di sicurezza e affidabilità nelle operazioni ferroviarie.

Il progetto Hafeet Rail permetterà di collegare Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, a Sohar, una città dell'Oman situata nella regione di al-Baṭina. La nuova linea ferroviaria consentirà il trasporto di passeggeri e merci in tempi ridotti: le persone potranno viaggiare tra le due località in soli 100 minuti, grazie a treni che raggiungeranno velocità superiori ai 200 km/h. Per quanto riguarda le merci, la capacità sarà notevole, con la possibilità di trasportare fino a 15.000 tonnellate in un unico viaggio. Questo collegamento ferroviario rafforzerà il ruolo di Emirati Arabi Uniti e Oman come hub logistici strategici, sostenendo settori chiave come l’estrazione mineraria e la petrolchimica.

Andrea Raffetti, Middle East, India & Turkey Infrastructure & Mobility Director di RINA, ha sottolineato l’importanza dell’esperienza dell’azienda in progetti ferroviari complessi, affermando: "La consolidata esperienza di RINA nell'integrazione di sistemi ferroviari rappresenta un elemento chiave per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente di questa infrastruttura. Nel progetto Hafeet Rail, il nostro compito è assicurare che tutti i sottosistemi operino in perfetta sinergia, offrendo prestazioni affidabili e senza interruzioni. L’obiettivo è soddisfare le stringenti specifiche, assicurando i più alti standard di sicurezza e il successo operativo di questo rilevante progetto".