SACE garantisce i bond di Deutsche Bank per l’internazionalizzazione di CRS

SACE e Deutsche Bank permettono la crescita internazionale di CRS attraverso tre operazioni dal valore complessivo di 9,5 mln di dollari

SACE, il gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, garantisce al 50% due advance payment e un warranty bond dal valore complessivo di 9,5 milioni di dollari emessi da Deutsche Bank per sostenere CRS Impianti e Costruzioni.

Roberta Badalotti, Regional Head Business Banking North West di Deutsche Bank, commenta: “Deutsche Bank vuole essere un partner strategico nel percorso di crescita e sviluppo internazionale della propria clientela, anche attraverso il supporto a progetti complessi che richiedono soluzioni di Trade Finance, un’area di forte specializzazione per noi. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di questa operazione che consolida la relazione con un player leader di eccellenza nel proprio settore come CRS Impianti e Costruzioni, rafforzando allo stesso tempo la nostra collaborazione con SACE”.

“Queste tre operazioni confermano il nostro impegno nel supportare la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”, aggiunge Sara Donè, Relationship Manager MID Nord Ovest di SACE. “La promozione delle eccellenze del Made in Italy fa parte del nostro DNA e da oltre 45 anni accompagniamo le aziende italiane in oltre 250 paesi. Essere partner di una realtà virtuosa come CRS Impianti e Costruzioni è per noi motivo di orgoglio”.

Le tre operazioni di garanzia internazionale supporteranno l’azienda bergamasca specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti idraulici, meccanici ed elettrici, nonché nell’esecuzione di opere edili, nei suoi piani di internazionalizzazione. Nello specifico, i tre bond permetteranno a CRS di rafforzare la sua presenza in Messico attraverso nuovi impianti.

“L’internazionalizzazione è un pilastro fondamentale del nostro progetto di sviluppo ed è pertanto motivo di grande soddisfazione essere affiancati in questo percorso da prestigiosi attori del mercato finanziario come SACE e Deutsche Bank. Infatti, le operazioni di bondistica realizzate hanno giocato un ruolo determinante nel permetterci di cogliere queste opportunità di lavoro in Messico, implementando con successo la nostra strategia di crescita globale. Siamo più che fiduciosi che questa collaborazione ci consentirà di affrontare con serenità ed efficacia le sfide future del mercato”, dichiara Stefano Civettini, Amministratore Delegato di CRS Impianti e Costruzioni.