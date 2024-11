Salone dei Pagamenti, CUSTOM Pay presenta soluzioni integrate per rivoluzionare i sistemi di transazione

Salone dei Pagamenti: CUSTOM Pay rivoluziona il punto cassa con soluzioni integrate per transazioni sicure, veloci e conformi alle normative future

CUSTOM Pay, parte del Gruppo Custom e specializzata nei pagamenti elettronici e digitali, ha presentato al Salone dei Pagamenti le sue nuove soluzioni integrate per il punto cassa, progettate per migliorare l’esperienza di pagamento nei negozi. Frutto della visione strategica del CEO Marco Rizzoli e del Presidente del Gruppo Carlo Stradi, le proposte puntano a combinare innovazione tecnologica e facilità d’uso per ottimizzare le operazioni in negozio.

Queste nuove soluzioni si distinguono per l’integrazione nativa tra registratori telematici e sistemi di pagamento elettronico avanzati, offrendo un’esperienza più fluida e immediata sia per gli esercenti che per i clienti. Pensate per settori come Retail e Hospitality, si basano su tecnologie d’avanguardia e su un’analisi profonda delle dinamiche comportamentali dei consumatori, per rispondere con efficacia alle esigenze di un mercato in rapida trasformazione.

Marco Rizzoli, CEO di CUSTOM Pay, ha dichiarato: "La nostra missione è creare una convergenza fluida tra il punto cassa e i sistemi di pagamento, offrendo soluzioni inedite e avanzate che rispondano alle reali esigenze dei nostri clienti".

La proposta di CUSTOM Pay comprende dispositivi come OMNI KEY e OMNI TOUCH, che integrano funzionalità fiscali e di pagamento in un unico sistema compatto e avanzato. Basati su un sistema operativo Android, offrono un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile, oltre all’accesso a un vasto ecosistema di applicazioni per semplificare la gestione del business. Queste soluzioni eliminano la necessità di dispositivi separati, accettando tutti i metodi di pagamento elettronico in modo rapido e sicuro, contribuendo così a migliorare l’efficienza operativa dei punti vendita.

Durante il workshop tenutosi oggi alle 10:00, CUSTOM Pay ha illustrato i risultati della ricerca condotta dall’Osservatorio dei Pagamenti, fornendo un’analisi sui trend tecnologici e sulle dinamiche comportamentali che influenzano le scelte quotidiane. L’obiettivo è colmare il divario tecnologico nel settore, diffondendo buone pratiche e promuovendo un approccio innovativo che coniuga semplicità operativa e competitività. Con oltre 360.000 punti cassa già installati in Italia e un obiettivo di crescita che punta a superarli nel 2025, il Gruppo Custom conferma la sua posizione di leader nella trasformazione tecnologica dei pagamenti, mettendo al centro il miglioramento dell’esperienza dell’utilizzatore finale.

L'intervista di affaritaliani a Alessandro Mastropasqua, Head of Media e Istitutional Relation di CUSTOM Pay

Alessandro Mastropasqua, Head of Media e Istitutional Relation di CUSTOM Pay, ai microfoni di affaritaliani, ha dichiarato: "Siamo lieti di essere presenti per il secondo anno consecutivo al Salone dei Pagamenti. Quest’anno portiamo una novità importante: presentiamo in anteprima nazionale un dispositivo unico che integra sia la parte fiscale che quella di pagamento. Questa soluzione è il risultato dell’esperienza del Gruppo Custom, che vanta oltre 32 anni di attività nel settore retail. Abbiamo sviluppato il prodotto ascoltando le esigenze del mercato e dialogando con i nostri oltre 350 dealer presenti sul territorio. Questo confronto ci ha permesso di realizzare una tecnologia in grado di semplificare le operazioni per gli esercenti, offrendo un sistema che non solo risponde alle necessità odierne, ma si allinea anche alle normative previste dalla prossima manovra di bilancio per il 2025".

"Il nuovo dispositivo è stato progettato per eliminare complicazioni e inefficienze, integrando in un unico sistema sia la parte fiscale che quella dei pagamenti. Un esempio pratico è la semplificazione dello scambio di importi: quando si registra uno scontrino, il pagamento viene automaticamente associato all’importo corretto, evitando errori di digitazione che in passato costringevano gli esercenti a intervenire manualmente per correggere incongruenze tra le due componenti", ha aggiunto Mastropasqua.

Mastropasqua ha concluso: "Per noi è fondamentale ascoltare il mercato, raccogliere feedback dai dealer e dagli utenti finali, e tradurre queste esigenze in soluzioni concrete. Partecipare a una fiera come il Salone dei Pagamenti rappresenta un investimento strategico: in soli tre giorni abbiamo l’opportunità di dialogare con tutto il nostro mercato di riferimento, dai dealer agli operatori del settore, ma anche di comunicare con la stampa verticale e generalista. Siamo consapevoli della responsabilità di divulgare le potenzialità che la tecnologia può offrire e di mostrare come possa realmente supportare e migliorare l’attività degli esercenti".