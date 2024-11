Salone dei Pagamenti: Gruppo Engineering presenta la soluzione di Digital Banking NOVA

Gruppo Engineering, anche Be Shaping The Future al Salone dei Pagamenti 2024: innovazione e strategia con la piattaforma NOVA

Dal 27 al 29 novembre 2024, Engineering e Be Shaping The Future (parte del Gruppo) partecipano all'ultima edizione del Salone dei Pagamenti, ospitato presso l’Allianz MiCo di Milano. Questo evento, il principale appuntamento italiano dedicato al settore, riunisce professionisti, aziende e istituzioni per discutere delle principali sfide e innovazioni che lo stanno ridefinendo. In qualità di Platinum Sponsor, Engineering gioca un ruolo di primo piano, con uno spazio espositivo dedicato e un ricco programma di interventi e workshop sui temi chiave del momento.

Al centro della partecipazione di Engineering e Be Shaping The Future c’è NOVA, la piattaforma di Digital Banking progettata per rispondere alle esigenze di Corporate & Transaction Banking. Presentata attraverso workshop esclusivi e interventi tematici, NOVA rappresenta un passo avanti per le soluzioni bancarie digitali, offrendo alle imprese strumenti avanzati per la gestione finanziaria. Durante l’evento, Engineering ha contribuito attivamente alle discussioni sulle principali tendenze del settore, come gli sviluppi normativi legati a PSR/PSD3 e le opportunità che ne derivano, le potenzialità dell’Embedded Finance nei pagamenti B2B e le implicazioni dell’Euro digitale sulle banche.

Il Salone dei Pagamenti si conferma così una piattaforma unica per condividere esperienze, confrontarsi con i leader del settore e scoprire le tecnologie che plasmeranno il futuro dei pagamenti. Grazie alla sua partecipazione, Engineering ha ribadito il suo ruolo di guida nell’innovazione digitale, contribuendo con soluzioni concrete e visioni strategiche per affrontare le sfide del settore.

L'intervista di Affaritaliani a Stefano Brega, Director Be Shaping The Future

Stefano Brega, Director di Be Shaping The Future, ha dichiarato: "Le banche si trovano oggi di fronte a una sfida cruciale: ripensare i servizi digitali dedicati alle imprese. Negli ultimi cinque anni, gli sforzi si sono concentrati principalmente sul segmento retail, portando alla creazione di applicazioni altamente mature in termini di esperienza utente e modularità dei servizi. Tuttavia, il mondo delle imprese ha ricevuto per lo più soluzioni adattate: applicazioni originariamente pensate per il retail e poi riadattate per le PMI, o strumenti progettati per le grandi aziende ma impoveriti per adattarsi a contesti più piccoli. Questo approccio non è più sostenibile. Le imprese italiane costituiscono un mercato estremamente frammentato, con oltre 4 milioni di aziende, di cui più di 500 mila small business, oltre alle grandi corporate. Ogni realtà ha esigenze specifiche che variano in base a dimensioni, settori, geografie e altre caratteristiche. Per rispondere a questa complessità, è necessario abbandonare le offerte generalizzate e sviluppare soluzioni digitali mirate e personalizzate".

Secondo Stefano Brega, per affrontare la sfida dei servizi digitali dedicati alle imprese, le banche dovrebbero concentrarsi su due aspetti fondamentali. Da un lato, è essenziale migliorare l’esperienza utente, che nel settore retail ha già raggiunto un alto livello di maturità, ma che per le imprese rimane ancora troppo orientata a figure amministrative come CFO o responsabili finanziari. Creare applicazioni intuitive e coinvolgenti potrebbe rendere più accessibili i servizi, favorendo anche strategie di CRM, upselling e vendita. Dall’altro lato, Brega sottolinea l’importanza di progettare le applicazioni in ottica di ecosistema aperto, per consentire una facile integrazione con servizi esterni e garantire così innovazione e scalabilità.

Brega ha proseguito: "Per rispondere a questa esigenza, Engineering e Nexi hanno collaborato alla creazione di NOVA, una piattaforma di digital banking progettata specificamente per il mondo delle imprese. NOVA si distingue per la sua capacità di servire tutti i segmenti, dalle microimprese alle grandi corporate, grazie a un’architettura tecnologica innovativa basata su micro-servizi. Questa struttura modulare consente di offrire soluzioni scalabili, adattabili alle diverse esigenze aziendali, geografiche e settoriali. Un altro elemento distintivo di NOVA è la sua architettura cloud native, che garantisce performance elevate e una gestione flessibile e scalabile degli utenti. NOVA rappresenta una soluzione integrata 'one-for-all', capace di supportare l’intero ecosistema delle imprese attraverso un’offerta di servizi digitali aperti e personalizzabili. Con questa piattaforma, Engineering e Nexi offrono alle banche uno strumento strategico per affrontare con successo la sfida del digital banking per le imprese".