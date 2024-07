ASPI e Polizia protagonisti della Sicurezza Stradale al Giffoni Festival

Gli scatti d'Affari



Giffoni Festival, ASPI insieme alla Polizia di Stato per sensibilizzare il pubblico sull'adozione di comportamenti corretti in strada

L’educazione stradale non va in vacanza e anche il Giffoni Festival diventa un’occasione per sensibilizzare tutti sull’importanza di adottare comportamenti corretti e responsabili sulla strada. La Sala Blu ha accolto l'Evento Speciale con ospite la campionessa paralimpica Ambra Sabatini, testimonial di uno dei tre spot di sicurezza stradale realizzati da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato.

In occasione della stagione estiva, questi spot ricordano che sulla strada, come nella vita, il rispetto delle regole è il filo che ci lega a ciò che amiamo. La campagna si focalizza su temi cruciali come velocità, distrazione, alcol e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Numerosi ragazzi hanno partecipato con entusiasmo all'incontro di educazione stradale curato dalle donne e dagli uomini della Polizia Stradale, mentre Ambra Sabatini ha condiviso la sua storia in un trailer presentato in anteprima proprio al Giffoni.

All'esterno della Sala Blu, la Polizia di Stato ha accolto i ragazzi con il Camper Azzurro, offrendo loro un'esperienza diretta e pratica sulla sicurezza stradale. Questo evento ha sottolineato l'importanza della prevenzione e dell'educazione per ridurre gli incidenti stradali e proteggere ciò che più amiamo.