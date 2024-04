Fidia Farmaceutici, ottenuta la certificazione per la parità di genere

Gli scatti d'Affari

Fidia Farmaceutici è la prima multinazionale farmaceutica italiana di medie dimensioni a ottenere la Certificazione per la Parità di Genere Fidia Farmaceutici, multinazionale farmaceutica italiana leader nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti a base di acido ialuronico e suoi derivati, è la prima multinazionale farmaceutica italiana di medie dimensioni ad ottenere la Certificazione Nazionale per la Parità di Genere. Un traguardo che conferma l'impegno dell'azienda veneta nella promozione di un ambiente di lavoro in grado di valorizzare parimenti le competenze di tutti i suoi collaboratori. La Certificazione, rilasciata dall'ente Accredia secondo la norma UNI-PDR 125:2022, attesta, infatti, che Fidia ha adottato politiche e pratiche aziendali finalizzate a garantire la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne a partire dalla selezione del personale, passando per la formazione, fino alla retribuzione e allo sviluppo professionale, in linea quindi con la direzione del PNRR, che definisce la parità di genere come una delle priorità principali in tema di inclusione sociale. "Crediamo che ogni persona abbia un ruolo fondamentale nella costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo in cui ogni diversità sia valorizzata, considerata un arricchimento e un acceleratore di crescita. Siamo orgogliosi, quindi, di aver ottenuto questa certificazione, che riconosce il lavoro realizzato finora; siamo anche consci, però, che non si tratta di un punto d'arrivo, bensì di una tappa di un percorso che ci vedrà continuare a investire sulle persone", ha dichiarato Carlo Pizzocaro, Presidente e CEO di Fidia Farmaceutici.