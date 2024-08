Gallerie d'Italia: apertura gratuita per i Musei di Intesa Sanpaolo

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo, Gallerie d'Italia: domenica 4 agosto i visitatori sono stati accolti gratuitamente nelle sedi di Napoli, Milano, Torino e Vicenza

Prosegue l'iniziativa dei Musei di Intesa Sanpaolo, che ogni prima domenica del mese aprono gratuitamente le porte ai visitatori in arrivo da tutto il mondo. Anche questa domenica 4 agosto, le sedi delle Gallerie d'Italia di Napoli, Milano, Torino e Vicenza sono rimaste aperte per i viaggiatori, che hanno potuto osservare da vicino le diverse collezioni. Le stesse modalità di apertura gratuita sono poi state seguite per la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato.

Alle Gallerie d’Italia di Milano è possibile visitare la mostra Felice Carena, a cura di Luca Massimo Barbero, Virginia Baradel, Luigi Cavallo ed Elena Pontiggia, dedicata a uno degli artisti più importanti e meno conosciuti del Novecento storico. Alle Gallerie d’Italia di Napoli è invece nuovamente visibile il capolavoro di Caravaggio Martirio di sant'Orsola, rientrato dopo essere stato esposto alla National Gallery di Londra nella mostra “The Last Caravaggio”, che con 300.000 visitatori è stata la terza esposizione più visitata degli ultimi dieci anni per il museo britannico.

Alle Gallerie d’Italia di Torino è possibile scoprire il percorso espositivo “Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza” a cura di Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic. Alle Gallerie d’Italia di Vicenza si può ancora visitare la mostra ILLUSTRISSIMO Javier Jaén dedicata all’illustratore contemporaneo di spicco a livello internazionale. Infine, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo custodisce l’eclettica collezione dell’illustre aretino ideatore della Fiera Antiquaria, mentre alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato si possono ammirare capolavori di Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone e una collezione di grande valore identitario per la città, con numerose opere del Cinque-Seicento di area fiorentina.