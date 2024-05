Giorno della Verità, a Milano si accende il dibattito sul futuro dell'Italia

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Milano ospita il dibattito sul futuro dell'Italia: politica, energia e formazione al centro dell’evento “Giorno della Verità”

Ospitato a Milano lo scorso 14 maggio in Fondazione Catella l'evento "Il Giorno della Verità", organizzato dal quotidiano La Verità; un appuntamento che ha l'obiettivo di analizzare temi di politica, geopolitica ed economia, soprattutto in relazione agli sviluppi tra Italia ed Europa. L'inaugurazione dell'evento ha visto protagonisti il direttore di La Verità, Maurizio Belpietro, affiancato dalla giornalista e conduttrice televisiva Sabrina Scampini. Belpietro ha sottolineato l'importanza di questo momento storico per l'Italia, con elezioni imminenti che delineeranno il futuro del Paese e del continente europeo.

Tra i temi affrontati, particolare rilievo è stato dato alla questione ambientale e energetica, con la partecipazione del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il ministro ha ribadito l'impegno del governo sul nucleare, sottolineando però la necessità del consenso popolare e la volontà di evitare contraccolpi nell'implementazione di tali politiche. Secondo Fratin, "siamo nella fase di revisione del piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) e nello scenario si prevede il nucleare. Il fotovoltaico produce di giorno, l'eolico se c'è vento, di gas e petrolio ne abbiamo poco, con l'idrogeno possiamo arrivare a fare qualcosa, ma per dare continuità non c'è altra scelta che il nucleare. Con il nucleare si creano le condizioni per avere un livello di autosufficienza energetica in grado di dare futuro. Dobbiamo arrivare a essere più risicati sui prezzi dell'energia e questo si può fare solo con il nucleare".

Il panel intitolato "Energia, ambiente: la demagogia ci ha reso un Paese fragile", iniziato con l'intervista del condirettore de La Verità Massimo de' Manzoni al Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è proseguito con un confronto sul tema del mix energetico e sulla neutralità tecnologica italiana nell'approccio con l'Europa. L'incontro, moderato dal vicedirettore Claudio Antonelli, ha visto la partecipazione del Direttore Enel Italia Nicola Lanzetta, del Presidente di Assoambiente Chicco Testa e della Direttrice Technology, R&D and Digital di Eni Francesca Zarri. Nel corso della discussione, Lanzetta ha evidenziato la necessità di un approccio pragmatico nell'adozione delle fonti energetiche, sottolineando l'importanza di un mix bilanciato che contempli sia fonti tradizionali che rinnovabili.