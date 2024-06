GSR, Senstation Summer: Piazza Duca D'Aosta si trasforma in villaggio sportivo

Gli scatti d'Affari

Grandi Stazioni Retail, Senstation Summer: il 13 giugno Piazza Duca D’Aosta a Milano diventa un villaggio sportivo

Lo sport trova casa a Milano Centrale: Senstation, il format di Grandi Stazioni Retail che da due anni anima il Natale a Piazza Duca D’Aosta con il percorso ghiacciato all’aperto più grande d’Italia, si presenta per la prima volta in una versione estiva dedicata allo sport. Nell’area antistante la stazione di Milano Centrale sarà possibile visitare Casa Azzurri grazie alla presenza di FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), seguire con Coca-Cola le partite di UEFA EURO 2024, praticare skateboard nello Skate Park di Plenitude e assistere ai campionati di Pattinaggio Inline Freestyle, promossi da Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale Sport Rotellistici). La manifestazione è stata presentata oggi a Milano, raccontata con le voci dei suoi protagonisti.

“Siamo orgogliosi di presentare Senstation Summer, il terzo capitolo di un format che rappresenta al meglio lo spirito di Grandi Stazioni Retail nel rendere le stazioni luoghi di cittadinanza attiva, nonché hub di incontro, esperienze e opportunità”, ha dichiarato Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer Grandi Stazioni Retail. “Siamo convinti che la rigenerazione urbana parta prima di tutto dalla comunità: è per questo motivo che promuoviamo eventi gratuiti, accessibili a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini. Con Senstation Summer abbiamo voluto farlo attraverso lo sport, un veicolo formidabile di valori fondamentali per la società, quali la condivisione, la lealtà, l’inclusione e il rispetto reciproco. Ringraziamo i partner per aver sposato e arricchito, con il loro contributo, questa visione”.