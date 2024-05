IEG, Osservatorio Sigep: presentati dati e tendenze nel settore gelateria

Gli scatti d'Affari

Osservatorio Sigep, 46° Salone internazionale del dolciario artigianale: annunciati dati e tendenze nel settore gelateria

Con l'estate alle porte, l'Osservatorio Sigep, nel contesto del 46° Salone Internazionale del Dolciario Artigianale, ci regala uno sguardo privilegiato sul mondo del gelato, fotografa dati e tendenze che delineano un quadro ricco e variegato per il settore. Secondo i dati CREST-Circana, nel 2023 i consumi di gelato in Europa sono cresciuti del 4,7%, con ben 2,2 miliardi di gelati venduti nei 5 principali paesi del continente. L'Italia, in particolare, si conferma come il mercato principale con il 28% delle porzioni servite. Per il 2024, le previsioni indicano un ulteriore aumento, in un contesto economico ancora incerto ma con un consumatore che trova nel gelato un piacere irrinunciabile e accessibile.

Giancarlo Timballo, presidente della Coppa del Mondo di Gelateria, anticipa per l'estate 2024 nuovi gusti ispirati alle tradizioni locali, come il gelato al lampone e rosmarino. Eugenio Morrone, maestro gelatiere romano, sottolinea l'attenzione dei clienti alla moderazione degli zuccheri e dei grassi, con grande richiesta per gelati privi di latte e gusti classici come cacao e pistacchio. Domenico Belmonte, maestro gelatiere cilentano, nota un ritorno ai gusti classici come le creme e un boom della frutta esotica, come mango e frutto della passione.

In Spagna, l'acquisto di gelato a basso contenuto di zucchero è una tendenza in crescita, ma i gusti classici come torrone, vaniglia e cioccolato restano popolari. In Germania, nonostante la predilezione per i classici, i consumatori sono curiosi delle novità e apprezzano la stagionalità. Proposte come il gelato al cioccolato bianco con asparagi in Baden-Württemberg o al bergamotto con curry e wasabi rispecchiano questa tendenza