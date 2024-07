PizzAut: presentato a Milano CityLife il progetto ‘PizzAutoBus’

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Milano CityLife: arriva il ‘PizzAutoBus’, il progetto che punta a favorire l’inclusione sociale nel mondo del lavoro

Il progetto PizzAutoBus è stato presentato nel dettaglio a Milano all’ultimo piano della Torre PwC di CityLife a Istituzioni e Aziende. L’obiettivo dell’incontro è creare una grande alleanza sociale che favorisca l’inclusione nel mondo del lavoro. Il progetto prevede, nella sua fase sperimentale, la creazione di una flotta di 15 Food Truck targati PizzAut che gireranno per la Lombardia e successivamente per l’Italia per moltiplicare le occasioni di inclusione e soprattutto di lavoro per le persone autistiche.

Ad accogliere questo straordinario ed innovativo progetto anche le Istituzioni nazionali e locali: Alessandra Locatelli, Ministra per la Disabilità, Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro, Lucia Albano, Sottosegretaria di Stato per l'Economia e le Finanze, Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Claudio Sgaraglia, Prefetto di Milano. Insieme a loro oltre 50 aziende, alcune delle quali già amiche di PizzAut, a cui Nico Acampora, fondatore di PizzAut, e i professionisti di PwC Italia hanno presentato il progetto e rivolto un invito a farne parte. Durante l’evento è intervenuto anche Stefano Belisari, in arte Elio.

Francesco Ferrara, Partner PwC Italia & ESG Leader, ha spiegato: “PwC Italia e i professionisti di PwC Strategy& hanno offerto le proprie competenze per il progetto di PizzAut che mira a creare opportunità concrete di lavoro e inclusione sociale per i ragazzi autistici. Abbiamo offerto servizi per sviluppare un piano di espansione efficace per l’iniziativa PizzAutoBus. La collaborazione tra PwC e PizzAut, in particolare, dimostra come le competenze aziendali possano essere applicate per supportare iniziative sociali innovative, creando un impatto positivo anche sulla vita delle persone autistiche”.