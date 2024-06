SMI Group: conclusa la terza edizione dell’Open Day ‘Human and Machine’

Gli scatti d'Affari

SMI Group: volge al termine la terza edizione dell’Open Day ‘Human and Machine’, focus sul potenziale rivoluzionario dell'AI

La terza edizione dell'Open Day, organizzata da SMI Group, si è conclusa a Roma. L'evento, intitolato "Human and Machine", ha riunito undici Partner Tecnologici per un confronto approfondito sull'Intelligenza Artificiale e le sue potenzialità. Al centro del dibattito è emerso il potenziale rivoluzionario dell'AI, sottolineando l'importanza della componente umana per garantire che queste tecnologie vengano sviluppate e utilizzate in modo etico, efficace e sostenibile. L'adozione di un comportamento consapevole è stata evidenziata come fondamentale, considerando il rapido sviluppo e l'integrazione dell'AI nella vita quotidiana.

Cesare Pizzuto, CEO di SMI, ha spiegato la scelta di focalizzare l'evento sull'Intelligenza Artificiale, ha affermato: “Abbiamo scelto di parlare di Intelligenza Artificiale perché per capire bene cosa sarà il futuro bisogna guardare il passato: sin dall’antichità noi umani siamo diffidenti per natura verso ogni tecnologia che porta progresso. L’AI aggiungerà valore alle attuali conoscenze, senza sostituirle. Usandola opportunamente, grazie al tocco umano, offrirà una nuova visione che ci consentirà di crescere”.

La giornata si è conclusa con una vivace sessione plenaria, in cui i Golden Sponsor sono stati stimolati nella discussione dal giornalista Marco Maria Lorusso. Tra gli interventi, Giacinto Spinelli di A10, Luca Bin di Barracuda, Mirko Cappuccio di Cisco, Alfonso Caroli di Contentsquare, Francesco Russo di Cradlepoint, Francesco Imposimato di Hesplora, Daniele Giagnoli di OpenText Cybersecurity, Stefano Bucci di Oracle, Pietro Brignone di SmartIT, Andrea Scattina di Stormshield e Gioacchino D’Amore di Watchguard hanno condiviso le loro prospettive sull'AI. Le discussioni hanno ribadito l'importanza di un approccio integrato che valorizzi sia le capacità delle macchine sia l'intelligenza e la sensibilità umana.