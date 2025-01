Svas Biosana espande la propria presenza nei Balcani: acquisita Hermes Pharma

Svas Biosana accelera l’espansione nei Balcani: acquisita Hermes Pharma per 3,5 milioni di euro

Il Gruppo Svas Biosana, attraverso la controllata Mark Medical, ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Hermes Pharma D.o.o., una società serba specializzata nella distribuzione di dispositivi medici e apparecchiature medicali. L’operazione, del valore complessivo di 3,5 milioni di euro, interamente finanziata con mezzi propri, include anche un earn-out variabile di circa 250.000 euro, da corrispondere in base ai risultati conseguiti nei prossimi anni. Il closing è previsto entro il primo trimestre 2025.

Hermes Pharma, con sede a Belgrado, è attiva dal 2017 e offre un portafoglio prodotti di alta qualità, principalmente nei settori della cardiologia e della cardiochirurgia. Con un team di 12 professionisti e un mercato di riferimento nel sistema sanitario serbo, la società ha registrato al 31 dicembre 2023 ricavi pari a 4,93 milioni di euro, un Ebitda di 0,78 milioni e un utile netto di 0,54 milioni.

L’acquisizione rappresenta una mossa strategica per il Gruppo Svas Biosana, che mira a rafforzare la propria presenza nell’area balcanica. Come sottolineato da Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana: “Siamo felici di annunciare l’acquisizione di Hermes Pharma, un’operazione strategica che segna un ulteriore passo importante per il Gruppo nell’area balcanica. Questa acquisizione ci consente di rafforzare la presenza in un mercato ad alto potenziale, ampliando l’offerta di prodotti e generando sinergie significative con le nostre attività già esistenti nella regione”.

Mark Medical, interamente controllata da Svas Biosana, ha siglato un accordo vincolante con il venditore, impegnandosi a corrispondere l’intero corrispettivo al closing. L’accordo prevede clausole usuali per operazioni di questa natura e include condizioni sospensive che, se soddisfatte o rinunciate, consentiranno la conclusione definitiva dell’acquisizione nei tempi previsti. Con questa operazione, Svas Biosana si propone di rafforzare la propria presenza internazionale, accedendo a un network consolidato di clienti in Serbia e aumentando il valore del portafoglio prodotti. L’integrazione di Hermes Pharma consentirà al Gruppo di consolidare la propria leadership nel settore sanitario, in linea con una strategia di crescita sostenibile e continua.