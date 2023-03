Telepass è Top Partner delle Nazionali Italiane di Calcio

Accordo tra Telepass e FIGC: l’azienda italiana leader della mobilità integrata accompagnerà i tifosi per i prossimi 4 anni

Per il quadriennio 2023-2026, Telepass assumerà il ruolo di Top Partner delle Nazionali Italiane di Calcio. L’accordo interessa tutte le squadre nazionali rappresentate dalla Federazione: maschile, femminile, giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport. È un legame storico quello che si protrae tra il mondo del calcio e Telepass, azienda italiana conosciuta per il servizio di telepedaggio e oggi leader della mobilità integrata. Il dispositivo Telepass infatti, è stato lanciato in occasione dei Mondiali “Italia 90”, consentendo agli italiani, per la prima volta, di poter pagare il pedaggio senza fermarsi al casello.

La partnership è stata presentata ieri nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) alla presenza del Presidente della Federazione, Gabriele Gravina, dell’Amministratore Delegato di Telepass, Gabriele Benedetto, e dei Commissari Tecnici della Nazionale di Calcio maschile, Roberto Mancini, e femminile, Milena Bertolini. All’incontro, hanno partecipato il Presidente di Edizione, Alessandro Benetton, e il Presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, per testimoniare la rilevanza strategica che la partnership riveste per l’intero Gruppo.

Nell’ambito della sponsorizzazione, Telepass lancerà edizioni limitate di apparati di bordo dedicate alle Azzurre e agli Azzurri e disponibili per i propri oltre 7 milioni di clienti, svilupperà servizi dedicati agli sportivi e promuoverà soluzioni ad elevato contenuto tecnologico per favorire una mobilità sempre più sostenibile e inclusiva, con particolare riferimento alle nuove generazioni.

"La Nazionale suscita emozioni uniche e, per questo, è in grado di diffondere un messaggio universale, fatto di valori condivisi che attraversano tutte le diverse generazioni di italiani, tutte unite insieme dal tifo per le Azzurre e gli Azzurri”, afferma Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass. “Da oggi accompagneremo le Nazionali nelle sfide internazionali, con particolare attenzione all’Europa dove anche noi nel tempo abbiamo affermato le nostre soluzioni di mobilità “Made in Italy” in 14 Paesi. Con questa partnership la nostra azienda intende dare il proprio contributo al progetto che la FIGC sta portando avanti in questi anni, puntando sui nostri giovani e cogliendo al contempo l’occasione di far scoprire agli italiani la trasformazione di Telepass avvenuta negli ultimi 5 anni”.

Il Presidente di Atlantia, l’Ambasciatore Giampiero Massolo, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti, come Atlantia, che per i prossimi 4 anni Telepass possa collaborare e supportare le Nazionali italiane di calcio, quella femminile e quella maschile in primis. E’ un connubio naturale, perché Telepass è un servizio popolare italiano, che porta vantaggi a più di 7 milioni di nostri concittadini, così come a tante imprese e a tante amministrazioni locali, contribuendo anche a ridurre le emissioni di gas in atmosfera. Nella nostra visione, Telepass deve diventare sempre più un servizio che sta non solo nelle auto, ma nelle mani dei cittadini italiani ed europei, per offrire loro una piattaforma efficiente di mobilità integrata, rappresentando così uno dei volti migliori del nostro 'Made in Italy'. Ci auguriamo che il supporto di Telepass, che ora è diventato anche una App, contribuisca ai diversi sorpassi che metteranno in campo le squadre di Mancini e Bertolini”.

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha commentato: “Sigliamo un accordo di grande valore, perché punta sui giovani, sull’innovazione e sulla condivisione, tutti elementi che connotano la maglia Azzurra e un’azienda moderna come Telepass. La FIGC è orgogliosa di inaugurare una collaborazione così importante, destinata a generare effetti positivi nella grande comunità di appassionati delle nostre Nazionali e più in generale nel mondo del calcio italiano. La passione per il calcio e l’Azzurro mette in connessione milioni di tifosi, che avranno sempre maggiori opportunità anche grazie a questo accordo”.