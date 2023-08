Terna: Francesco Beccali è il nuovo Chief Financial Officer

Terna nomina Francesco Beccali nuovo Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo

Terna ha annunciato che, dal 1° settembre 2023, Francesco Beccali, attualmente Responsabile Finanza del Gruppo, assumerà il ruolo di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (Chief Financial Officer). Il Consiglio di Amministrazione di Terna, riunitosi oggi, ha quindi attribuito a Francesco Beccali (sussistendone i requisiti previsti dall’art. 21.4 dello Statuto sociale e previo parere favorevole del Collegio Sindacale) la carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.lgs. n. 58 del 1998 con decorrenza dal 1° settembre 2023.

Nato a Roma nel 1973 e laureato in Economia e Commercio, Francesco Beccali ha una lunga esperienza nel Gruppo Terna dove è entrato nel 2011 con il ruolo di Responsabile Finanza. In precedenza, ha lavorato in BNP Paribas, in BNL e in Cofiri, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità crescenti. In Terna è stato anche consigliere di amministrazione di CGES (Crnogorski Elektroprenosni System), la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica del Montenegro.