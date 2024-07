Terna: siglata linea di credito da €400 mln legata a indicatori ESG

Terna: firmata una linea di credito ESG da 400 milioni di euro, un passo importante verso la sostenibilità

Terna, il gestore della rete di trasmissione elettrica in Italia, ha ufficializzato oggi la sottoscrizione di una nuova linea di credito legata a indicatori ESG (ambientali, sociali e di governance) per un totale di 400 milioni di euro. Questa operazione, che sottolinea il crescente ruolo della sostenibilità nella strategia aziendale del Gruppo, ha visto il coinvolgimento di Banca Nazionale del Lavoro e CaixaBank come finanziatori principali, con BNP Paribas, Italian Branch nel ruolo di Sustainability Coordinator.

La nuova Credit Facility Agreement ha una durata di cinque anni e prevede un tasso d’interesse variabile basato sulla performance di Terna rispetto a specifici indicatori ESG. Questo strumento finanziario non solo garantirà a Terna una liquidità adeguata, ma dimostra anche il suo impegno verso un modello di business sempre più orientato alla sostenibilità.

L’operazione segna un passo significativo per Terna nella creazione di valore per tutti gli stakeholder, consolidando la sostenibilità come elemento centrale della sua strategia. Attraverso questa linea di credito, il Gruppo intende rafforzare ulteriormente il proprio impegno verso pratiche responsabili e sostenibili, confermando il suo ruolo di leader nella transizione verso un futuro più verde e inclusivo. Con questa iniziativa, Terna non solo assicura risorse finanziarie strategiche, ma ribadisce il suo impegno a lungo termine per una gestione aziendale che rispetta e promuove standard ambientali, sociali e di governance elevati.