Tomasi (ASPI): "Determinante la sinergia con i sindacati"

L'AD di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi è intervenuto durante il Congresso Fit-Cisl

Questa mattina, a margine del Congresso Fit-Cisl tenutosi a Sorrento, l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi ha dichiarato: “Le sinergie attivate con i sindacati per definire e portare avanti le azioni strategiche dell’azienda, sono elemento rilevante del piano di Trasformazione di Autostrade per l’Italia. L’accordo mira a rafforzare le relazioni industriali, coinvolgendo le parti sociali nella costruzione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di Gruppo, nell’interesse dei lavoratori e degli utenti”.

Primo nel suo genere nel settore autostradale, l’accordo firmato con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl istituisce un Comitato bilaterale di sviluppo strategico teso ad assicurare la valorizzazione delle risorse e dell’occupazione, attraverso la diretta partecipazione delle rappresentanze sindacali nelle scelte strategiche della società, nell’ambito di quella trasformazione aziendale tesa a trasformare il Gruppo in operatore di mobilità integrata, spingendo su innovazione e sostenibilità del servizio, a partire da un piano industriale da € 21,5 miliardi.

L’accordo prevede un confronto costante tra i cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali e i vertici dell’azienda per analizzare le azioni necessarie per garantire il rinnovato posizionamento della società nei mercati di riferimento. Il comitato è chiamato a confrontarsi sulle prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimento, sui relativi aggiornamenti dei progetti in corso con le prevedibili implicazioni su occupazione, sulle condizioni e sicurezza sul lavoro, l’andamento della produttività del Gruppo e del livello di efficienza del servizio, le iniziative condivise tra le Parti volte a promuovere progetti, investimenti e obiettivi strategici che possano avere rilevanza nazionale e impatti significativi nel settore delle infrastrutture e della mobilità integrata.