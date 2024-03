UniCredit diventa socio co-fondatore di Venice Sustainability Foundation

UniCredit entra a far parte della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità come socio co-fondatore

UniCredit è diventata membro co-fondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (VSF). La banca si unisce a un’ampia platea di soci impegnati a fornire un contributo concreto alla costruzione di un futuro sostenibile per Venezia e il suo territorio metropolitano, affrontando una serie di sfide complesse che minacciano la sopravvivenza stessa della città. In UniCredit l’ESG è un mindset collettivo che fa parte di tutte le operazioni della banca, con l'obiettivo di sostenere i propri clienti e le comunità in una transizione giusta ed equa. Nell'ambito di questa adesione, la banca parteciperà a diverse iniziative e progetti della Fondazione, contribuendo con il proprio punto di vista e le proprie competenze ai gruppi di lavoro incentrati sull'idrogeno verde, sulla transizione energetica e ambientale e sull'inclusione sociale.

Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (VSF) ha dichiarato: "L’ingresso di UniCredit come socio co-fondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità contribuisce a sostenere i piani progettuali per la salvaguardia di Venezia e del suo intorno. UniCredit è un solido interlocutore che fornirà un importante apporto nell’attrarre investimenti sostenibili, garantendo affidabilità e competenza per supportare il ricercato percorso di rivitalizzazione socio-culturale del territorio".

Francesco Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit e membro del Consiglio di Indirizzo della VSF, in quanto eletto tra i cinque rappresentanti dei soci co-fondatori, ha aggiunto: "Diventare soci co-fondatori della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità è per noi motivo di grande orgoglio e, al tempo stesso, una grande responsabilità. Avvertiamo infatti forte il senso di urgenza di interventi strutturali per garantire un futuro sostenibile a tutte le comunità in cui operiamo e Venezia, uno dei gioielli del patrimonio culturale italiano, ne è un chiaro esempio. Riteniamo di poter fornire alla Fondazione un contributo concreto, basato sulle nostre competenze in tutte le aree ESG, dall'inclusione sociale alla transizione verde per sostenere investimenti e progetti sostenibili".