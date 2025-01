UniMarconi ospita la II edizione dell'Italian-Norwegian Conference

UniMarconi, Italian-Norwegian Conference: conclusa la II edizione del confronto sulle sfide della regolazione bancaria

Si è svolta, presso la sede dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, la seconda edizione della Italian-Norwegian Conference, organizzata in collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli. L’evento ha riunito accademici e professionisti di rilievo internazionale per discutere le sfide e le opportunità legate alla regolazione bancaria e finanziaria. La giornata è stata inaugurata dai saluti istituzionali del Rettore di UniMarconi, Marco Abate, che ha ribadito l’impegno dell’Università nel promuovere un dialogo accademico di respiro globale.

Tra gli ospiti d’eccezione, l’Ambasciatore di Norvegia in Italia, Johan Vibe, ha portato i suoi saluti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Italia e Norvegia su temi di rilevanza economica e sociale. Tra i temi centrali del dibattito, il professor Raffaele Lener ha approfondito la Retail Investment Strategy, evidenziando i principali nodi regolatori. La professoressa Trude Myklebust ha offerto una prospettiva norvegese sui fattori ESG, analizzando le differenze con il modello europeo, mentre il progessor Marco Sepe ha esaminato il DORA (Digital Operational Resilience Act), evidenziando l’importanza della sicurezza digitale nel sistema finanziario.

Nel pomeriggio, il professor Morten Kinander ha discusso il tema del burden of regulation, seguito dalla professoressa Mirella Elisa Grant, che ha esplorato il ruolo delle banche nella transizione sostenibile, con particolare riferimento ai requisiti introdotti dalla CRD6. A chiudere la conferenza, i remarks del professor Lemma, che ha riassunto i principali spunti emersi durante il convegno, offrendo una visione sulle prospettive future della regolazione bancaria e finanziaria. L’evento ha messo in luce l’importanza del dialogo internazionale e multidisciplinare, arricchito dalla partecipazione di accademici di UniMarconi e altre prestigiose istituzioni, e dall’attenzione verso le sfide regolatorie in un contesto globale in continua evoluzione.