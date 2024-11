Viatris Italia, al via la campagna "Via dal Dolore. Riconoscere e gestire il dolore"

Viatris Italia lancia la campagna di sensibilizzazione "Via dal Dolore. Riconoscere e gestire il dolore"

Per supportare i pazienti nella gestione del dolore - che se prolungato rishcia di influire negativamente sul benessere psicologico, sociale e fisico delle persone compromettendone la qualità della vita - Viatris Italia lancia la campagna "Via dal Dolore. Riconoscere e gestire il dolore", che mira a sensibilizzare medici, farmacisti, pazienti e caregiver a riconoscere e gestire le diverse tipologie di dolore e a comprendere l'importanza dell'aderenza terapeutica, essenziale per ottenere i migliori risultati dal trattamento.

Il dolore è definito come un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata, o simile a quella associata, a un danno tissutale reale o potenziale. Esistono diverse tipologie di dolore, ciascuna con caratteristiche fisiopatologiche e trattamenti specifici e con un diverso decorso temporale. È quindi importante conoscere, comprendere ed approfondirne i diversi aspetti per una sua corretta gestione.

La campagna "Via dal Dolore. Riconoscere e gestire il dolore" ha l’obiettivo finale di offrire supporto ai pazienti, affinché siano più preparati, più consapevoli e meno soli. Un ruolo importante nella campagna è svolto dai farmacisti, che possono fornire ai pazienti gli elementi utili per comunicare i sintomi, verificare possibili interazioni tra i farmaci assunti e supportare il paziente ai fini dell'aderenza terapeutica, se necessario. Per questo riceveranno una formazione specifica per aiutare i pazienti a comprendere il dolore e comunicare correttamente i sintomi, in modo da aiutare il medico ad impostare la corretta terapia. Il medico, infatti, rappresenta il principale punto di riferimento quando la situazione clinica richiede una valutazione più approfondita.

Verranno condivisi contenuti informativi e di supporto per sensibilizzare sull'importanza di riconoscere i sintomi del dolore, al fine di ricevere una diagnosi precoce, per individuare la corretta terapia e per mantenere nel tempo i benefici del trattamento grazie alla corretta aderenza terapeutica. Un ritardo o una terapia inadeguata per il dolore acuto, infatti, possono portare a un dolore cronico, mentre la mancata continuità nell’assunzione della terapia prescritta può ridurre l’efficacia dei farmaci e portare a un peggioramento delle condizioni cliniche.

In caso di difficoltà nell’assunzione di un determinato medicinale, o di effetti indesiderati, il farmacista rappresenta una figura di supporto per il paziente nelle diverse fasi della terapia in quanto punto di riferimento vicino e presente. Il paziente, infatti, prima di rivolgersi al medico, può rivolgersi al farmacista in caso di effetti collaterali lievi e chiedere supporto per eventuali accorgimenti da adottare. La campagna mette a disposizione dei pazienti anche contenuti educativi online, diffusi attraverso i canali social dedicati alla campagna e il sito web ufficiale.

Materiali educativi e informativi per i pazienti sono disponibili anche presso farmacie e studi medici selezionati. Questi strumenti saranno costantemente aggiornati con nuove informazioni per aiutare pazienti e caregiver a riconoscere i sintomi del dolore e a gestirli in modo efficace.

"Con questo progetto desideriamo essere vicini ai pazienti, ai loro caregiver ma anche ai farmacisti ed ai medici, per aiutarli a conoscere, comprendere ed approfondire i diversi aspetti della patologia dolore e della sua gestione, facilitando al contempo la creazione di un dialogo continuo e costruttivo fra di loro", ha evidenziato Vincenzo Nuzzi, Therapeutic Area Lead Viatris Italia. "Sappiamo infatti che molto può ancora essere fatto per migliorare sempre più la gestione di questa patologia e Viatris vuole contribuire in modo concreto affinché ciò avvenga, in linea con la propria mission di consentire alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase".