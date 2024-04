Vinitaly 2024: Mionetto presenta le ultime novità di prodotto

Mionetto a Vinitaly 2024, presentate le nuove proposte: dal mondo dell'analcolico alla mixology

Termina oggi la 56ª edizione di Vinitaly, la fiera internazionale del vino iniziata a Verona lo scorso 14 aprile. Tra le cantine e i brand innovativi protagonisti della manifestazione anche Mionetto, storica cantina di Valdobbiadene. Quest'anno, Mionetto ha stupito il pubblico portando in fiera non solo le sue iconiche referenze di Prosecco, ma anche una serie di novità pensate per soddisfare i gusti e le esigenze di un consumatore sempre più attento e alla ricerca di esperienze innovative.

Tra le proposte, si è distinta la nuova Mionetto Aperitivo 0% Alcohol-free, in linea con le tendenze attuali del settore beverage. Questa novità si affianca, infatti, al successo ottenuto con Mionetto 0,0% Sparkling Alcohol-Free e alla recente introduzione del Mionetto 0,0% Alcohol-Free Rosé, ampliando così le opzioni per nuove esperienze di consumo nel segno della leggerezza e del piacere.

Vinitaly 2024 è stato anche l'occasione per Mionetto di consolidare la sua presenza nel mondo della mixology, grazie alla collaborazione con Vincenzo Pagliara - Best Bartender 2022 al World Class Italy e Best Bartender 2023 al Roma Bar Show Awards - che ha preparato una serie di cocktail innovativi a base di Mionetto Aperitivo e Prosecco. “Per Mionetto la partecipazione al Vinitaly rappresenta un momento importante per condividere la passione, la qualità e la gioia di vivere che da sempre contraddistinguono il nostro brand. Storicità e innovazione si fondono costantemente per offrire al mercato un percorso sensoriale sempre nuovo e in linea con i trend e le mutevoli preferenze del nostro pubblico. Da qui l’impegno a entrare anche nel settore della mixology proponendo uno Spritz 100% Mionetto e nuovi cocktail", ha dichiarato Paolo Bogoni, Chief Marketing Officer e Management Board Executive Mionetto. "La collaborazione con Vincenzo Pagliara, ricca di ispirazione e gusto, va proprio in questa direzione".

Il successo di Mionetto è stato confermato anche dai riconoscimenti ottenuti nel 2023, con un fatturato in crescita del 10% rispetto all'anno precedente e una solida presenza sul mercato globale, con oltre 42 milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo. L'export ha giocato un ruolo significativo nel percorso di crescita, rappresentando il 78% del fatturato complessivo e registrando un aumento del 11,45% rispetto all'anno precedente. Mionetto ha consolidato la sua posizione di leadership nei mercati internazionali, mantenendo una presenza forte in paesi come USA, Germania, UK e Polonia, ma anche aprendosi a nuovi mercati emergenti come Francia, Svezia, Repubblica Ceca, Romania e Lituania.

L'intervista di affaritaliani.it Paolo Bogoni, Chief Marketing Officer e Management Board Executive Mionetto

“A Vinitaly 2024 presentiamo non solo quello che è il nostro core business, focalizzato sul Prosecco e su prodotti che hanno ottenuto importanti riconoscimenti a livello di competizioni enologiche internazionali”, ha dichiarato Paolo Bogoni, Chief Marketing Officer e Management Board Executive Mionetto. “Ma è un’occasione per mostrare il nostro carattere innovativo, sempre alla ricerca di tendenze nuove”. Nel mondo del mixology, Mionetto ha presentato durante la fiera - grazie alla collaborazione con Vincenzo Pagliara - alcuni cocktail basati sul Mionetto aperitivo alcolico e Mionetto aperitivo non alcolico, che arriva per la prima volta in Italia ed è già in commercializzazione in alcuni paesi d’Europa e presto anche negli Stati Uniti.

“Questa innovazione si inserisce all’interno di un tema complessivo, per il quale siamo già attivi con lo Sparkling alcohol free da più di un anno nei mercati europei e nelle Americhe - Stati Uniti e Canada - e che ci ha già dato grandi soddisfazioni”, prosegue Bogoni, sottolineando come dalle occasioni di consumo possono nascere opportunità per ampliare le il business, senza con questo deprimere o ridurre le vendite e il consumo di vino, core di Mionetto.