Waymedia: da AMA 1,2 milioni di euro per il planning delle campagne media

Waymedia si aggiudica un bando da 1,2 milioni di euro da AMA per il media planning delle campagne per i prossimi 24 mesi

AMA, l'azienda dei servizi di igiene urbana di Roma, ha recentemente assegnato a Waymedia un contratto dal valore significativo per promuovere la corretta separazione dei rifiuti e la raccolta differenziata nella capitale italiana. Il bando, del valore di 1,2 milioni di euro, prevede che Waymedia gestisca l'attività di centro media, includendo la pianificazione e l'acquisto di spazi pubblicitari. Questo contratto avrà una durata di 24 mesi e un valore, esclusa l'IVA, di 600.000 euro. Inoltre, esiste la possibilità di rinnovare l'accordo per ulteriori 24 mesi, alle stesse condizioni.

Tra le altre agenzie che hanno partecipato alla gara per questo contratto figurano Digital Angels, Fmedia, Kidea, 2303, Digitouch Marketing e OCM Media Group. L'obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare i cittadini alla corretta gestione dei rifiuti, promuovendo la raccolta differenziata, il riuso dei materiali e uno stile di vita sostenibile. AMA svolge attività di comunicazione e campagne pubblicitarie rivolte sia all'intera città di Roma che ai singoli municipi, con l'obiettivo di promuovere il senso civico, il decoro e l'educazione ambientale.

Le campagne pubblicitarie verranno realizzate attraverso un mix di mezzi di comunicazione che coinvolgeranno tutti i media locali. Inoltre, il contratto prevede anche lo sviluppo creativo delle campagne pubblicitarie. Waymedia, un centro media indipendente di Roma associato a UNA-Associazione aziende di comunicazione, ha già esperienza nella gestione di campagne pubblicitarie di successo. Attualmente, l'azienda è impegnata in diverse iniziative, tra cui la campagna per la Connettività Ultraveloce del MIMIT con la creatività di Made in Genesi e la promozione dell'8x1000 all'Unione Buddhista con la creatività di Another Place.

Inoltre, Waymedia si occupa anche della campagna pubblicitaria per Casagit Salute, con la creatività a cura di Proforma. Questa nuova partnership tra AMA e Waymedia promette di essere un'importante iniziativa per sensibilizzare la popolazione di Roma alla corretta gestione dei rifiuti e alla promozione di uno stile di vita più sostenibile.