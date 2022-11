Wella, Elodie protagonista della nuova campagna. VIDEO

Wella Professionals, il leader della cura dei capelli si affida alla cantante romana per la nuova campagna adv - VIDEO

Elodie, Brand Ambassador Wella Professionals, leader nel mercato dell’acconciatura, torna al centro di una campagna multicanale sul colore on-air da oggi. Quella della nuova campagna di Elodie per Wella Professionals è una storia di empowerment. L’hairlook è un alleato per mostrare al mondo la propria natura più autentica e sentirsi a proprio agio.

Una condizione essenziale per alimentare in ogni donna un processo di crescita dell’autostima e della consapevolezza delle proprie potenzialità, sentendosi bene con i propri capelli, iniziando dal colore. Obiettivo dello storytelling: ispirare i saloni e tutte le donne nel trasformare un look ordinario in straordinario.

Guarda lo spot

Il look di Elodie firmato da Andrea Soriga, Hair Stylist partner Wella, sarà presente in 1.000 saloni Wella Professionals in tutta Italia e, dal 7 al 21 novembre, sarà protagonista di una campagna digital out of home, che include una video strategy in posizioni premium come la maxi-vela e i media wall in Piazza Gae Aulenti a Milano e la station domination a Roma Ostiense.

La campagna è stata ideata dall’agenzia creativa Suntimes, che ha curato anche la strategia e la pianificazione media. L’interpretazione creativa del video e del key visual nascono dall'estro del noto fotografo e regista Attilio Cusani. La pianificazione della campagna digital prevede la diffusione del video hero sui principali social network, supportato da una campagna display, e sull’account Instagram di Elodie seguito da 2.9 milioni di followers.

“Dopo gli ottimi risultati della prima campagna che ha generato più di 75 milioni di impressions, lo stretto legame fra Wella Professionals e la sua musa Elodie si consolida per celebrare, attraverso i capelli, un secondo capitolo di autentica bellezza e di grande ispirazione per i saloni e tutte le donne”, afferma Alessandra Corelli, Direttore Marketing Wella Company.

“La sua chioma autentica e naturale che domina in tutta la campagna ha la forza di trasformare un look ordinario in straordinario, grazie alla maestria dei nostri hairstylist Wella e alla nuova collezione colore signature naturals by Koleston Perfect Me+. Come Elodie, ogni donna sarà orgogliosa di indossare il ‘suo’ colore condividendo la sua scelta di bellezza, per rivelarsi al mondo in tutta la sua natura più profonda, senza compromessi”.