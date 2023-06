NPlus, fallisce la piattaforma digitale di Morattino: bilancio in rosso

NPlus fallisce, nel 2021 ricavi per soli 19mila euro e perdite per 21mila euro

Ha fatto appena in tempo a chiudere il primo bilancio e ha già dovuto chiudere i battenti NPlus, piattaforma digitale per favorire l’offerta e lo scambio, da parte di soggetti autorizzati, di non performing loans (npl) lanciata a fine del 2020 da Angelomario Moratti (detto “Mao”) figlio di Massimo, presidente della quotata Saras, e Luigi Bianchi, patrom di Sydema Systems Developement Management, gruppo nato alla fine degli anni settanta con lo studio e lo sviluppo di soluzioni informatiche in grado di supportare il business del settore bancario.

Qualche settimana fa, infatti, Bruno Bianchi (figlio di Luigi) e amministratore delegato di NPlus a Milano davanti al notaio Maurizio Olivares ha guidato un’assemblea dei soci che ha deliberato la messa in liquidazione della società “per cessata attività” nominando quale liquidatore lo stesso Bianchi.

Azionisti di NPlus sono Sydema col 51% mentre il 49% è di Mangrovia Blockchain Solutions che fa capo alla Seven, il family office di Moratti. All’atto della sua costituzione avvenuta a Milano davanti al notaio Giovanni Ricci, la società aveva dovuto iscriversi all’apposito albo dei mediatori creditizi. Ma qualcosa, evidentemente, è andato storto e il bilancio 2021 (l’unico presentato) s’è chiuso con ricavi per soli 19mila euro e una perdita di 21mila euro. A tuttoggi sul sito di Sydema si legge che “NPlus è la piattaforma cloud che raccoglie portafogli di crediti e crediti single name per agevolare l’intero processo di scambio tra gli operatori del mercato. Attraverso funzionalità semplici e intuitive, NPlus unisce compratori e venditori in un luogo virtuale protetto dal sistema di blockchain che consente loro di operare in totale sicurezza e professionalità”.