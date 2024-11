Non solo Nvidia, ma anche Oracle e Adobe: ecco di consigli di Goldman Sachs per le azioni che investono in AI nel 2025

Non solo Nvidia, ecco di consigli di Goldman Sachs per le azioni che investono in AI nel 2025

Nvidia e non solo. Secondo Goldman Sachs ci sono una decina di aziende con ottime prospettive nel campo dell'Intelligenza artificiale destinate a dare buone soddisfazioni agli investitori anche nel 2025. E dunque accanto ai soliti noti del settore, oltre a Nvidia che ormai ha praticamente un monopolio nei chip per l'Ai, Amazon e Microsoft che hanno conquistato importanti quote di mercato nel cloud per lo stoccaggio dei dati, ci sono altre società pronte a trarre vantaggio dallo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale che sta diventando un motore trainante per tutti i settori dall'industria ai servizi.

Certo c'è anche molta cautela dato che ancora non si sono spenti i cattivi ricordi dell'anno 2mila, quando, dopo una corsa che pareva senza fine, scoppiò la bolla delle tech company considerate sopravvalutate rispetto alle loro effettive potenzialità di guadagno. Ora l'attenzione si sta spostando su aziende capaci non solo di usare l'AI ma di migliorarne le prestazioni. Ad esempio software house che sviluppano sistemi per migliorare l'efficienza energetica: dato che con l’aumento delle pressioni sulla sostenibilità, queste potrebbero aumentare di molto il loro valore. Insomma secondo Goldman si tratta di azioni di aziende che stanno utilizzando l’AI per ridurre i costi, migliorare l’efficienza o creare nuovi prodotti e servizi.