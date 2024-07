Pellegrini, tuffo nel vuoto nel 2023. Piccola perdita per la sua scuola di nuoto Fede Academy

Federica Pellegrini, piccola perdita per la sua scuola di nuoto

S’è “tuffato” in oltre 110mila euro di ricavi il primo bilancio di Fede Academy srl, la società costituita a Venezia ad agosto scorso davanti al notaio Miche Manenta dalla nuotatrice campionessa Federica Pellegrini che ne detiene il 50% mentre la quota restante è del marito Matteo Giunta che ne è anche amministratore unico.

Il bilancio 2023, il primo quindi di attività, s’è chiuso con ricavi per 117mila euro e una piccola perdita (886 euro) mentre la società può contare su liquidità per circa 80mila euro a fronte di debiti per 68mila euro. Fede Academy è una scuola di nuoto dedicata ai giovani.

Dopo il ritiro della campionessa olimpica di Pechino 2008, la Pellegrini ha scelto Livigno e la struttura dell’Aquagranda, dove la modernissima vasca da 50 metri è a lei stessa intitolata, per il suo nuovo progetto di formazione.

Fede Academy è probabilmente uno degli Swim Camp più innovativi nati negli ultimi anni, perché non solo si prefigge la missione di seguire i ragazzi negli allenamenti in acqua, curando anche la preparazione in palestra, ma prevede anche uno spazio importante del programma dedicato ad attività ricreative e il supporto di uno psicologo. Supportano l’iniziativa Caffè Vergnano, lo sponsor tecnico Nike Swim e a HDI Assicurazioni.