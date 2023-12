Fidim, la cassaforte dei Rovati inciampa: oltre 1 mln di investimenti in fumo

Fidim- Rovati, oltre un milione di euro in fumo

Oltre un milione di euro in fumo. E’ il frutto dell’investimento avviato nel 2021 da Fidim, cassaforte dei fratelli Luca e Lucio Rovati, già proprietari col defunto padre Luigi della nota azienda farmaceutica Rottapharm, nella innovation company milanese Notomia.

Oltre due anni fa, infatti, la Fidim staccò un assegno di un milione di euro per acquisire attraverso un aumento di capitale dedicato il 30% di NGroup Spa, costituita a fine del 2020, controllante Notomia, che vedeva come primo socio col 59% Milano Venture Company (Mvc) del fondatore Andrea Eusebio e tra gli azionisti con il 4% figura la Dth di Dario Tosetti. Notomia, che conta fra i suoi clienti Ferrari Reale Mutua, General Electric e la Juventus, svolge consulenza alle imprese tramite NDigital e NStrategy e conta sullo sviluppo di start-up attraverso l’incubator Notomia Venture.

Qualche settimana fa, invece, Eusebio ha presieduto l’assemblea degli azionisti di NGroup che ha trasformato la spa in srl per diminuirne i costi e ha approvato il bilancio 2022 chiuso con una perdita di oltre 800mila euro: la quota proprio in Notomia è stata svalutata integralmente perché evidenziava un patrimonio netto di 60mila euro e così quella del 50% di The Art Program srl. Ovviamente i Rovati sono usciti dal capitale di NGroup rimettendoci l’investimento dopo che già a inizio del 2022 sempre con gli stessi soci avevano dato vita a Notomia Ventures Sgr di cui Fidim aveva il 6%. Ma la nuova società di gestione, che avrebbe dovuto operare nei fondi chiusi, è stata sciolta nel settembre dello scorso anno.