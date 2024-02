Spaghetti Rummo, Barilla, De Cecco nel mirino: scatta l'allarme micotossina

Spaghetti, allerta micotossina: ritirate decine di note marche italiane dai supermercati

Gli spaghetti sono uno dei formati di pasta più consumati in Italia, ma di recente alcuni lotti di note marche italiane sono stati ritirati dagli scaffali a seguito di un'allerta alimentare per presenza di micotossina DON in alcuni campioni di prodotti. Il DON è una tossina prodotta da funghi, in particolare dal Fusarium, e può contaminare il grano durante la fase di coltivazione, rappresentando un rischio per la salute pubblica.

Il test eseguito da GranoSalus su 10 campioni di spaghetti ha evidenziato la presenza di questa micotossina, seppur nei limiti di legge per gli adulti secondo le normative dell'Unione Europea. Tuttav, le preoccupazioni emergono soprattutto per i bambini di età inferiore ai 3 anni, più vulnerabili agli effetti nocivi delle micotossine.

Le normative dell'UE stabiliscono dei limiti massimi per le micotossine nei cereali e nei prodotti a base di cereali al fine di proteggere la salute dei consumatori, soprattutto perchè la tossina è particolarmente pericolosa per il sistema gastrointestinale e immunitario. Attualmente i limiti massimi consentiti sono:

750 ppb per gli adulti

200 ppb per gli alimenti destinati a lattanti e bambini fino a 3 anni.

La contaminazione è stata trovata sia nella pasta dichiarata 100% grano italiano che in quella che utilizza anche grano estero. Ecco i livelli di DON trovati negli spaghetti prodotti con grano 100% italiano:

Armando: lotto di spaghetti prodotto il 10/07/2023 da grani provenienti da Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Toscana, Molise, Abruzzo, Marche, acquistato presso Despar il 07/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 368 ppb.

Granoro Dedicato: lotto di spaghetti prodotto il 22/05/2023 (con grano raccolto nel 2022 e proveniente dalla Puglia), acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 345 ppb.

La Molisana: lotto di spaghetti prodotto il 10/05/2023 (con grano raccolto nel 2022 e proveniente dalle regioni del Centro-Sud), acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 330 ppb.

Riscossa: lotto di spaghetti prodotto il 20/08/2022 (con grano raccolto nel 2022), acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 261 ppb.

Barilla: lotto di spaghetti prodotto il 01/02/2023 (con grano raccolto nel 2022), acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 242 ppb.

Voiello: lotto di spaghetti prodotto il 01/10/2022 (con grano raccolto nel 2022 e proveniente da Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Beneventano), acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 236 ppb.

Divella: lotto di spaghetti prodotto il 31/12/2022 (con grano raccolto nel 2022), acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 556 ppb.

Garofalo: lotto di spaghetti prodotto il 26/06/2023, acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 340 ppb.

Rummo: lotto di spaghetti prodotto il 09/01/2023 (con grano raccolto nel 2022), acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 326 ppb.

De Cecco: lotto di spaghetti prodotto il 03/08/2023, acquistato presso Coop il 06/10/2023: contenuto di Deossinivalenolo (DON) pari a 186 ppb.