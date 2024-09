Stellantis, Mirafiori si ferma ancora: stop alla produzione fino a metà ottobre

Mirafiori: probabile stop alla produzione fino a ottobre

Le ultime notizie su Stellantis Mirafiori dipingono un quadro preoccupante per il celebre stabilimento torinese, noto per la produzione delle Fiat 500e e delle auto Maserati. Secondo quanto riportato da Milano Finanza la crisi potrebbe protrarsi ben oltre la metà di settembre, con uno stop alla produzione fino alla metà di ottobre.

Attualmente, il piano prevede una ripresa delle attività il 14 ottobre, ma le prospettive non sono del tutto rosee. Si prevede che, anche dopo questa data, ci saranno solo giornate di lavoro sporadiche e isolate fino alla fine dell’anno. A questo si aggiunge la precaria domanda per la Fiat 500e, già ridotta al minimo, e alla quale Stellantis ha risposto con la nuova Fiat 500 ibrida, prevista per il prossimo anno.

Nel lungo periodo, nel 2026, potrebbe arrivare una versione più economica e con maggiore autonomia della Fiat 500e. La speranza è che questa nuova versione possa risollevare le sorti del modello, che non ha soddisfatto le aspettative iniziali.

Resta da vedere se Stellantis confermerà ufficialmente questo ulteriore stop alla produzione e quali saranno le strategie concrete per affrontare e superare la crisi in corso. Gli sguardi sono tutti puntati sul Ceo del gruppo, Carlos Tavares.