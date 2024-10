Stellantis, 350 milioni di fondi dalla Spagna: pronta gigafactory a Saragozza. Ma in Italia ancora nulla di fatto a Termoli

Stellantis, dalla Spagna 350 milioni di aiuti per la costruzione di una gigafactory a Saragozza

La Spagna ha di recente concesso a Stellantis una sovvenzione di 133 milioni di euro per la costruzione di una gigafactory di batterie nei pressi di Saragozza. Il finanziamento, parte del programma governativo Perte per il Veicolo Elettrico, sostenuto dai fondi europei per la ripresa post-pandemia, ha l'obiettivo di incentivare lo sviluppo dell'industria dei veicoli elettrici e delle batterie. Madrid punta a consolidarsi come uno dei principali hub automobilistici europei, e spera che il supporto economico convinca Stellantis a confermare il progetto.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il ministro dell'Industria, Jordi Hereu, ha annunciato l'erogazione della sovvenzione, sottolineando l'importanza strategica del progetto per l'economia nazionale e per il settore automobilistico. La gigafactory, progettata per sorgere accanto allo stabilimento di Figueruelas, potrebbe creare circa 3.000 posti di lavoro e richiedere un investimento complessivo tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro, in collaborazione con il partner cinese CATL. Tuttavia, Stellantis non ha ancora dato il via libera definitivo. Un portavoce dell'azienda ha espresso apprezzamento per l'impegno del governo spagnolo, ma ha chiarito che la decisione finale dipenderà dal completamento delle necessarie approvazioni normative. Nel frattempo, con questo nuovo stanziamento, Stellantis ha già ricevuto un totale di circa 350 milioni di euro in sovvenzioni dal governo spagnolo per sostenere i suoi progetti di espansione.

La decisione finale sul progetto di Saragozza resta comunque nelle mani di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. Sebbene progetti simili in Italia (Termoli) e in Germania siano stati rinviati a causa della scarsa domanda di veicoli elettrici in Europa, la Spagna potrebbe rappresentare un'opportunità strategica chiave per l'azienda in questo settore in crescita.