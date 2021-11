Tesla, scivolone in Borsa: Wall Street boccia Musk dopo sondaggio su Twitter

Tesla, Musk perde il 7,8% a Wall Street dopo il "referendum" su Twitter sulla vendita del 10% delle proprie azioni

Scivolone per Tesla nelle quotazioni del pre-market di Wall Street. Dopo che i follower di Elon Musk su Twitter (a rispondere sono stati oltre 3,5 milioni) si sono espressi in maggioranza (57,9% contro 42,1) sulla vendita del 10% delle azioni Tesla del magnate sudafricano, Wall Street si è dimostrata “fredda”, facendo registrare al colosso dell’automotive una perdita del -7,82% nel pre-market.

Musk, dopo la decisione del “referendum” su Twitter, dovrebbe vendere una quota che rappresenta, circa, meno del 2% di Tesla ed è valutata oltre 21 miliardi di dollari. Musk, la cui ricchezza personale è calcolata in 338 miliardi, dispone di 170,5 milioni azioni Tesla, che venerdì ha chiuso alla Borsa di New York a 1.222 dollari/azione.

Comunque, si legge sul Wall Street Journal, la perdita pre-mercato ha ridotto i guadagni di Tesla previsti per l'anno. Il titolo era aumentato di quasi il 75% fino a venerdì, donando il “lascia passare” alla Casa per il ristrettissimo e super esclusivo “club” di società con un valore di mercato di un 1 trilione o più, rendendo “Mr. Musk” la persona più ricca del mondo. Ma ora, appunto, c’è stata una contrazione del rialzo.

Ma cosa c’è dietro l'incremento non indifferente del prezzo in Borsa di Tesla? Oltre a una forte mania commerciale collettiva, c’è sicuramente la sua capacità di affrontare le interruzioni della catena di approvvigionamento globale: la crisi dei chip che sta mettendo in ginocchio i mercati di tutto il mondo, infatti, costerà al solo settore automobilistico oltre 200 miliardi di dollari quest’anno tra consegne mancate e in ritardo.