Trump e i dazi: l’Europa dovrà inevitabilmente adeguarsi

Usa, Trump minaccia con i dazi e l'Europa dovrà adeguarsi

E’ uno dei grandi temi della campagna di Donald Trump, che ora si prepara a diventare realtà: l’applicazione di una tariffa d'importazione del 25% sui prodotti canadesi e messicani a partire dal 1° febbraio. Se ciò dovesse accadere, potremmo assistere a un importante impatto sull'industria dell'alluminio statunitense. Il Canada ha esportato per anni grandi quantità di alluminio negli Stati Uniti, aggirando le tariffe 232 con un'esenzione. Secondo gli ultimi dati, il 50% dell'alluminio utilizzato negli Stati Uniti proviene dal Canada, ma l’imposizione di dazi potrebbe trasformare l'industria dell'alluminio radicalmente. Ancora una volta, quando si tratta di Trump, nulla è certo fino alla fine e la vicenda si evolverà molto nei prossimi giorni.

E l'Europa? Non c'è dubbio che l'attenzione di Trump si rivolgerà rapidamente al Vecchio Continente. Prima di entrare in carica, ha dichiarato che l'UE deve colmare il deficit degli Stati Uniti acquistando petrolio e gas. È realistico? Gli Stati Uniti hanno un volume di spedizioni/porti sufficiente per farlo? La risposta rapida è: è una questione di tempo. Gli impianti di esportazione di gas previsti dagli Stati Uniti nei prossimi anni potrebbero far salire la quota di GNL statunitense destinata all'Europa dall'attuale 50%. Il carburante proviene già per oltre il 90% dagli Stati Uniti. Detto questo, siamo certi che l'Europa potrebbe importare più greggio se i prezzi e la disponibilità degli Stati Uniti lo consentissero. Gli europei sono pronti a scendere a compromessi con Trump. Il calo delle scorte di greggio USA, sia a livello nazionale che a Cushing, ha ridotto lo sconto del WTI sul Brent, rendendo l'arbitraggio meno interessante. La produzione e le esportazioni statunitensi di greggio sono già ai massimi storici, quindi non sappiamo come l'Europa possa acquistare di più senza essere costretta a pagare un premio rispetto alle importazioni di altri produttori. Probabilmente si tratterà di un duro negoziato tra l'amministrazione statunitense e le controparti europee su questo tema.

Realisticamente, gli europei non hanno altra scelta se non quella di pagare un premio doloroso, dato che l'economia europea non è assolutamente in grado di far fronte alle elevate tariffe statunitensi. Perché l'euro si sta riprendendo? Stranamente, di recente l'euro è rimbalzato rispetto al dollaro nonostante il rischio di un'escalation commerciale. Ciò si spiega con il flusso di capitali. A gennaio abbiamo assistito alla seconda più grande rotazione degli investitori verso le azioni europee degli ultimi 25 anni! Gli investitori non sono improvvisamente ottimisti sulla situazione macroeconomica dell'eurozona, ma la situazione è ancora cupa. La crescita è in stallo e la disoccupazione è destinata ad aumentare. L'economia è stata frenata da una regolamentazione onerosa, dagli alti prezzi dell'energia, dalla debolezza demografica, dalla crescente concorrenza nei settori manifatturieri e dall'incapacità di tenere il passo con i progressi tecnologici cinesi e americani. Gran parte del continente è alle prese con un debito eccessivo, mentre i governi sono sotto pressione per ottenere grandi aumenti della spesa per la difesa. Le previsioni di consenso parlano di una crescita di appena l'1,1% l'anno prossimo.

Nonostante questo scenario i titoli azionari europei godono di uno sconto senza precedenti. Ad esempio, l'indice Euro Stoxx 600 è ora scambiato con uno sconto record del 40% rispetto all'indice S&P 500, sulla base degli utili previsti per il prossimo anno. Come sempre accade all'inizio dell'anno, gli investitori cercano di acquistare attività finanziarie scontate per ottenere guadagni a breve termine. Poiché l'afflusso di capitali nel mercato azionario europeo è massiccio, questo fa automaticamente salire il tasso di cambio dell'euro. Questa è la spiegazione principale del recente rimbalzo. Ma è probabile che sia di breve durata. A meno che la crescita non sorprenda fortemente al rialzo, dubitiamo che gli investitori manterranno le loro posizioni lunghe sul mercato azionario europeo per diversi mesi di seguito. Si tratta solo di un “posizionamento tattico” rispetto agli investimenti a lungo termine. Pertanto, è probabile che l'euro si diriga nuovamente verso sud, potenzialmente testando la parità con il dollaro nel corso dell'anno.

