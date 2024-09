Uniqlo sceglie Clare Waight Keller come nuovo direttore creativo

Uniqlo, Clare Waight Keller è il nuovo direttore creativo

Clare Waight Keller è la nuova direttrice creativa di Uniqlo. Dal settembre 2023, Waight Keller aveva già contribuito al progetto Uniqlo: C, ma ora guiderà anche la collezione core del marchio, inclusi gli abiti maschili. La sua promozione sottolinea un trend crescente di collaborazioni tra designer di lusso e il segmento low cost: dopo Zac Posen per Gap e le recenti collaborazioni di H&M con Karl Lagerfeld e Zara con Narciso Rodriguez e Rhuigi Villaseñor, Uniqlo si unisce a questo movimento.

Prima di entrare in Uniqlo, Waight Keller è stata direttrice creativa di Givenchy fino al 2020 e ha guadagnato notorietà internazionale per l'abito da sposa di Meghan Markle nel 2018, lo stesso anno in cui è stata premiata ai Fashion Awards. Ha precedentemente lavorato per Chloé, Pringle of Scotland e Gucci durante la direzione di Tom Ford.

"Collaborando con Uniqlo negli ultimi due anni, sono rimasta colpita dall'innovazione e dalla qualità dei prodotti. È un onore per me contribuire all'evoluzione del LifeWear," ha dichiarato Waight Keller.