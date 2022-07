Volkswagen, si dimette il Ceo Herbert Diess. Al suo posto Oliver Blume

Herbert Diess lascia l'incarico di amministratore delegato (presidente del consiglio di gestione) e il suo posto, dal primo settembre 2022, sarà preso da Oliver Blume, che resterà anche alla guida di Porsche Ag anche dopo la prevista Ipo del marchio del gruppo automobilistico tedesco. L'avvicendamento, come indicato in una nota, è stato deciso oggi dal consiglio di Sorveglianza di Volkswagen.

Il consiglio di Sorveglianza oggi ha anche deciso che il direttore finanziario del gruppo, Arno Antlitz, assumera' anche l'incarico di Coo e affianchera' Blume nelle operazioni. "Durante il suo incarico come presidente del consiglio di gestione del marchio Volkswagen Passenger Cars e come ceo del gruppo, Herbert Diess ha svolto un ruolo chiave nel portare avanti la trasformazione dell'azienda. Il gruppo e i suoi marchi sono vitali per il futuro; le sue capacita' di innovare e la sua redditivita' sono state rafforzate".

"Herbert Diess ha dimostrato in modo impressionante con quale velocita' e coerenza e' stato in grado di realizzare processi di trasformazione di vasta portata. Non solo ha guidato l'azienda in acque estremamente turbolente, ma ha anche implementato una strategia fondamentalmente nuova", ha dichiarato Hans Dieter Poetsch, presidente del consiglio di Sorveglianza, ringraziando Diess per il lavoro svolto alla guida del gruppo.

"Oliver Blume ha dimostrato le sue capacita' operative e strategiche in varie posizioni all'interno del gruppo e in diversi marchi e ha gestito Porsche AG dal punto di vista finanziario, tecnologico e culturale con grande successo per sette anni consecutivi. Dal punto di vista del consiglio di Sorveglianza, e' ora la persona giusta per guidare il gruppo e migliorare ulteriormente la focalizzazione sul cliente e il posizionamento dei suoi marchi e prodotti", ha aggiunto Hans Dieter Poetsch parlando del nuovo ceo. Oliver Blume, nato a Braunschweig (Bassa Sassonia), ha iniziato a lavorare nel gruppo Volkswagen nel 1994 e da allora ha ricoperto ruoli manageriali presso i marchi Audi, Seat, Volkswagen e Porsche.

Dal 2015 è ceo di Porsche Ag e membro del consiglio di gestione del gruppo dal 2018. Wolfgang Porsche, presidente del consiglio di Sorveglianza della holding Porsche, principale azionista del gruppo Volkswagen, e il vice Hans Michel Piech hanno voluto ringraziare Diess per il lavoro svolto: "Herbert Diess ha riposizionato strategicamente il gruppo Volkswagen verso la mobilita' elettrica. E' suo particolare merito che il gruppo Volkswagen oggi sia in una posizione di forza rispetto alla trasformazione in corso'. Per quanto riguarda la nomina di Blume, hanno aggiunto che 'ormai da anni Oliver Blume gode della nostra esplicita fiducia. Siamo convinti che continuera' lo sviluppo di successo del gruppo Volkswagen e attuera' con forza le misure necessarie", sottolineando l'importanza che continui a guidare anche Porsche Ag di fronte al progetto di quotazione.