Wall Street punisce Donald Trump: affonda Truth (-16%) dopo il dibattito con Harris

Truth, il social di Donald Trump affonda a Wall Street dopo il dibattito

Il dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris è stato incendiario, come previsto. Da una parte, Trump ha puntato il dito contro Harris con la sua solita retorica infuocata, arrivando addirittura a dichiarazioni bizzarre sugli immigrati haitiani che mangerebbero animali domestici in Ohio. Dall'altra, anche Harris non è stata esente da critiche per alcune imprecisioni, come quella sui posti di lavoro creati dall'amministrazione Biden. Insomma, un confronto che ha alimentato sia il circo mediatico che la polarizzazione politica.

A mettere ulteriore benzina sul fuoco, è stato l'endorsment di Taylor Swift. La pop star, icona globale e personaggio estremamente influente, ha dichiarato pubblicamente di votare per Kamala Harris e Tim Walz. Un colpo che ha certamente scosso Trump, non tanto per il valore elettorale, ma per il peso mediatico che una figura come Swift può spostare con i suoi 283 milioni di follower.

La risposta del tycoon, come sempre, non si è fatta attendere: un attacco a Swift, accusandola di essere "troppo liberale" e insinuando che pagherà il prezzo sul mercato per la sua posizione. Ma ironia della sorte, a pagare il prezzo non è stata Taylor Swift, ma Truth, il social network fondato da Trump. Il titolo di Trump Media & Technology Group è crollato a Wall Street, perdendo il 16% e segnando la peggiore performance dai tempi di giugno. Sarà stata l'onda d'urto del dibattito, il peso dell'endorsment di Swift, o forse semplici dinamiche di mercato? Fatto sta che, per il momento, il colpo lo ha subito l'ex presidente e la sua piattaforma, e così la corsa alla Casa Bianca si fa sempre più dura.