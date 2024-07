Emilia Romagna, il dato che inchioda De Pascale: speso solo l'1,5% dei fondi per l'alluvione

Fondi per l’alluvione stanziati dal governo e non spesi dal sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. È uno dei primi colpi, rivelato da un’inchiesta del quotidiano la Verità, che fa discutere nella campagna elettorale per le elezioni regionali previste per l’autunno.

Secondo Fabio Amendolara, firma del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, a fronte di un ampio stanziamento previsto dal governo per far fronte ai danni dell’alluvione in Romagna, la maggior parte delle risorse non sarebbero state spese dal sindaco ravennate. Degli oltre 12 milioni di euro previsti per il comune, infatti, De Pascale sarebbe riuscito a spendere solo l’1.5%, precisamente 187mila euro.

Il comune non avrebbe allocato nemmeno i fondi messi a disposizione per quanto riguarda le “somme urgenze”, ossia quelle finanze che gli enti erogano direttamente alle aziende che hanno lavorato a riparare i danni urgenti. Su questo capitolo di spesa il governo ha stanziato 773mila euro ma il sindaco De Pascale ha richiesto per i suoi cittadini solo 188 mila, quindi meno di un quarto. I fondi, inoltre, stanziati dal governo per la messa in sicurezza della rete viaria, per la gestione dei rifiuti e per le somme urgenze rinvenute successivamente sono oltre 11 milioni e 500mila euro, ma il sindaco di Ravenna non ha richiesto nulla.

La difficoltà di spesa e messa a terra dei fondi ha caratterizzato anche la struttura della Provincia di Ravenna, di cui De Pascale è il Presidente, che ha chiesto solo il 3,6% dei fondi di un totale che ammontava a 34,6 milioni di euro. Per le iniziali “somme urgenze” i fondi disponibili erano pari a 3,19 milioni di euro, ma la Provincia ha richiesto solo 1,5 milioni. Sarà uno dei temi su cui si concentrerà la campagna e su cui De Pascale sarà chiamato a rispondere.