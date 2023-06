"La canzone cantata insieme a Blanco? Vi dico come ho agganciato Mina"

Brescia Music Festival, Giancarlo Prandelli presenta i talenti del prossimo Sanremo Giovani

Futura, Peripezie, Edson. Tre nomi nella lista del prossimo Sanremo Giovani, tre degli artisti under 30 che renderanno vivo il Brescia Music Festival oggi. Per gran parte della gente, sconosciuti. Ma lo era anche Riccardo Fabbricotti, in arte Blanco, quando bussò alla porta di via Ambaraga a Brescia, sede della GNE Records di Giancarlo Prandelli, ai tempi in cui ancora andava in giro a cantare insieme ad altri rapper nelle serate dell’associazione Il Muretto. Giancarlo, figlio di Sergio, artefice della musica di mezzo secolo come autore e musicista, ha la musica che gli scorre dentro, suona tutti gli strumenti, riconosce il talento. Suo padre scriveva le canzoni per Neil Sedaka, se ne andava in tournée con Sylvie Vartan, Van Johnson, Richard Comte, suonava con Celentano, Fausto Leali , Peppino di Capri e i miti degli anni Sessanta, metteva la sua impronta sulla musica di mezzo secolo.

E lui, Giancarlo, non è da meno. Dopo aver accompagnato Blanco alla soglia del successo, ha concepito la liaison con Mina da cui è nata la hit Un briciolo di allegria. E ci snocciola le potenziali star del prossimo Sanremo Giovani, nell’andirivieni di talenti, vite e speranze del suo studio, fra icone di Disney e strumenti di ogni genere

Come funziona questo mondo? Blanco fu scartato a XFactor e ora è una star…

Molti ragazzi incontrano difficoltà, bisogna trovare persone serie che ti aiutano negli arrangiamenti, nelle basi. Di Riccardo, appena lo ho ascoltato, ho percepito la differenza di stile rispetto ad altri. Esistevano già in embrione pezzi come Notti in Bianco o Afrodite, ma abbiamo rifatto tutto. Voleva prendere le basi da Internet, gliele ho create io perché il valore potenziale era alto e valeva la pena . Anche l’esordio con Salmo, che ha dato il la alla sua carriera, è stato concepito da me insieme a Gue Pequeno.

BLANCO, MINA - Un Briciolo Di Allegria. GUARDA IL VIDEO DELLA CANZONE

Insomma, non basta il talento…

Ogni artista è un prodotto, va inserito nel mercato con una preparazione e un’ottica a medio termine. Molti purtroppo trovano individui con pochi scrupoli che li illudono e li sfruttano. Quattro dei ragazzi con cui sto lavorando hanno subito questa “distruzione” e sono dovuti ripartire daccapo. Per questo mi sono messo a produrre: prima ero un musicista puro, arrangiavo, costruivo l’identità del personaggio. Adesso, proprio memore dell’esperienza vissuta con Blanco, ho deciso di produrre i giovani artisti che ritengo meritevoli.

Come hai agganciato Mina?

Mina la conoscevo da tempo, passava spesso qui in studio ai tempi in cui viveva a Brescia. Ne ho parlato con Massimiliano Pani, gliel’ho proposto e lei ha detto si. Tutto è avvenuto in modo molto naturale. Unirli non è stato difficile, la parte melodica di Mina si concilia bene con il registro più secco e urlato di Blanco. Per la loro base artistica quello è un pezzo facile e ha centrato il suo obiettivo.