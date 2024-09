Endless Love: Anticipazioni Esclusive delle Puntate su Canale 5 dal 15 al 21 Settembre

Se sei un appassionato di Endless Love (titolo originale Kara Sevda), preparati a una settimana ricca di emozioni, intrighi e rivelazioni che cambieranno per sempre le vite dei protagonisti. Dall'intreccio amoroso tra Kemal e Nihan alle macchinazioni di Emir, ecco tutto quello che devi sapere sulle puntate in onda su Canale 5 dal 15 al 21 settembre.

Programmazione Settimanale

Domenica e Sabato : ore 14:45

: ore Dal Lunedì al Venerdì : ore 14:10

: ore Prima Serata del Venerdì: confermato alle 21:20

Non dimenticare che puoi seguire la soap anche in streaming su Mediaset Infinity, così da non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente storia.

Dove Eravamo Rimasti

Nelle puntate precedenti, Kemal inizia a sospettare che la morte di Ozan non sia stata un semplice suicidio. Le sue indagini lo portano a credere che qualcuno abbia orchestrato un complotto per eliminare il ragazzo. Nel frattempo, la tensione tra Galip ed Emir raggiunge il culmine, con il padre che minaccia di togliere al figlio il controllo dell'azienda a favore di Asu.

Anticipazioni Esclusive delle Prossime Puntate

Domenica 15 Settembre: Passioni Segrete e Nuovi Sospetti

La settimana inizia con un episodio mozzafiato:

Zeynep cede nuovamente al fascino di Emir , rivelandogli che Kemal sta scavando nella morte di Ozan .

cede nuovamente al fascino di , rivelandogli che sta scavando nella morte di . Emir , sempre più sospettoso, inizia a credere che Zeynep gli nasconda qualcosa riguardo all'ultimo incontro con il marito in ospedale.

, sempre più sospettoso, inizia a credere che Zeynep gli nasconda qualcosa riguardo all'ultimo incontro con il marito in ospedale. Nihan , in cerca di conforto, assiste al concerto dei Pera con l'amica Eda , risvegliando ricordi del passato con Kemal.

, in cerca di conforto, assiste al concerto dei con l'amica , risvegliando ricordi del passato con Kemal. Un incontro inaspettato tra Kemal, Emir e Nihan porterà a nuovi conflitti e rivelazioni.

Lunedì 16 Settembre: Intrighi Aziendali e Cuori in Conflitto

Ayhan , sempre più vicino a Leyla , decide di affrontare Galip per difenderla, mostrando un lato inedito del suo carattere.

, sempre più vicino a , decide di affrontare per difenderla, mostrando un lato inedito del suo carattere. La relazione clandestina tra Emir e Zeynep si complica. Lei, sentendosi trascurata, cerca di suscitare la gelosia di Emir avvicinandosi a Hakan .

e si complica. Lei, sentendosi trascurata, cerca di suscitare la gelosia di Emir avvicinandosi a . A casa Soydere, la convivenza tra Fehime e la nuora Zeynep diventa sempre più tesa, alimentando conflitti familiari.

Martedì 17 Settembre: Messaggi dal Passato

Kemal riesce a ottenere le registrazioni delle ultime telefonate di Ozan dal carcere.

riesce a ottenere le registrazioni delle ultime telefonate di dal carcere. Nihan , determinata a scoprire la verità, si reca di nascosto da Kemal per ascoltarle. Insieme, scoprono che alcuni messaggi vocali di Ozan erano stati cancellati.

, determinata a scoprire la verità, si reca di nascosto da Kemal per ascoltarle. Insieme, scoprono che alcuni messaggi vocali di Ozan erano stati cancellati. Asu ha un misterioso incontro con Galip al cimitero, suggerendo nuovi intrighi familiari.

Mercoledì 18 Settembre: Alleanze Pericolose

Galip propone ad Asu un accordo scioccante: vuole estromettere Emir dall'azienda, offrendo a lei le sue quote.

propone ad un accordo scioccante: vuole estromettere dall'azienda, offrendo a lei le sue quote. Asu, pur accettando l'offerta, decide di informare Emir dei piani del padre, creando un'alleanza inaspettata.

Le dinamiche di potere all'interno della famiglia Kozcuoğlu si fanno sempre più complesse.

Giovedì 19 Settembre: Trappole e Inganni

Kemal tende una trappola a Zeynep , utilizzando un telefono lasciato appositamente a casa per monitorare le sue azioni.

tende una trappola a , utilizzando un telefono lasciato appositamente a casa per monitorare le sue azioni. Zeynep, cadendo nel tranello, informa Emir che Nihan potrebbe essere da Kemal.

che potrebbe essere da Kemal. Emir, mosso dalla gelosia, si precipita da Kemal ma non trova Nihan, rendendosi conto di essere stato ingannato.

Venerdì 20 Settembre: Rivelazioni in Prima Serata

Pomeriggio:

Kemal confronta Emir , svelando il suo piano per testare la lealtà di Zeynep .

confronta , svelando il suo piano per testare la lealtà di . Emir , furioso, decide di interrompere la relazione con Zeynep, gettandola nella disperazione.

, furioso, decide di interrompere la relazione con Zeynep, gettandola nella disperazione. Nihan, intuendo che qualcosa non va, finge di dormire accanto alla madre Vildan per evitare confronti con Emir.

Prima Serata:

Kemal chiede a Zehir di proteggere la sua famiglia, temendo le ritorsioni di Emir.

chiede a di proteggere la sua famiglia, temendo le ritorsioni di Emir. Nihan scopre dettagli inquietanti sulla morte di Ozan , collegando l'avvocato Nevzat agli eventi.

scopre dettagli inquietanti sulla morte di , collegando l'avvocato agli eventi. Emir , deciso a scoprire la verità, organizza una trappola per registrare una conversazione privata tra Nihan e Kemal.

, deciso a scoprire la verità, organizza una trappola per registrare una conversazione privata tra Nihan e Kemal. Leyla avverte Ayhan dei pericoli imminenti, ma tra loro scoppia una tensione che potrebbe compromettere tutto.

Sabato 21 Settembre: Svelare i Segreti Nascosti

Un episodio lungo e ricco di svolte narrative:

Zehir riesce a ottenere nuove prove fotografiche riguardo alla morte di Ozan .

riesce a ottenere nuove prove fotografiche riguardo alla morte di . Kemal , analizzando le immagini con un ex poliziotto forense, conclude che Ozan non si è tolto la vita da solo.

, analizzando le immagini con un ex poliziotto forense, conclude che Ozan non si è tolto la vita da solo. In un colpo di scena sorprendente, Kemal decide di rivelare che la madre di Emir è ancora viva, avendola tenuta nascosta per anni.

è ancora viva, avendola tenuta nascosta per anni. Galip è costretto ad ammettere le sue menzogne, mentre Emir giura vendetta contro Kemal.

è costretto ad ammettere le sue menzogne, mentre Emir giura vendetta contro Kemal. Le azioni dell'azienda di Emir crollano, segnando l'inizio di una crisi senza precedenti.

Nihan e Kemal si avvicinano sempre di più, uniti nella ricerca della verità, mentre Emir trama nell'ombra.

Cosa Aspettarsi dalle Prossime Puntate

La settimana dal 15 al 21 settembre promette di essere una delle più avvincenti nella storia di Endless Love. Con segreti svelati, alleanze inaspettate e amori tormentati, ogni episodio sarà carico di tensione e emozioni.

Non perdere l'occasione di seguire le avventure di Kemal e Nihan, due anime destinate a stare insieme ma continuamente ostacolate dal destino e dalle macchinazioni di chi li circonda.